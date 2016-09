Semáforos para pedestres ficarão no amarelo

Os quatro semáforos de uso exclusivo para pedestres em processo de instalação devem entrar em operação normal em até nove dias, conforme prazo divulgado...

Os quatro semáforos de uso exclusivo para pedestres em processo de instalação devem entrar em operação normal em até nove dias, conforme prazo divulgado pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) para Tribuna. Porém, os dispositivos funcionam a partir da próxima segunda-feira (12) no amarelo piscante.

Luiz Carlos Bressan, diretor do Demutran, explica que a medida (amarelo piscante) será adotada inicialmente como alerta para os motoristas e pedestres e poderá durar uma semana. “A sinalização é nova e antes de entrar em operação existe a necessidade de alertar a todos sobre o funcionamento”, disse.

A meta do Demutran é iniciar o funcionamento normal dos quatro aparelhos em até nove dias, ou seja, daqui a uma semana. “Com o início normal dos semáforos vamos manter agentes de trânsito nos locais para orientar os pedestres sobre como usar os aparelhos”, enfatiza.

Dois semáforos ficarão nos dois sentidos da avenida Dona Renata (Marginal), sendo um trecho que fica em frente à Delegacia do Município – entre a avenida Fábio da Silva Prado e a rua São Carlos, Jardim São João, zona norte – e outro do outro lado do Ribeirão das Araras, entre a rua Fábio da Silva Prado e a Frei Galvão – quarteirão da indústria Itaúnan a Vila Queiroz.

Já outros dois aparelhos ficarão na avenida Loreto e em frente à EE Carlota Fernandes de Souza Rodini, no Jardim Campestre. Neste ponto, além dos pedestres há também frequente passagem de estudantes da escola que atravessam de um lado ao outro da avenida – período da manhã, almoço e fim da tarde.