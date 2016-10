Semáforos para pedestres aguardam sinalização viária

Dos quatro semáforos destinados para pedestres e que foram instalados pela Prefeitura em duas avenidas da cidade, dois entraram em operação na semana passada....

Dos quatro semáforos destinados para pedestres e que foram instalados pela Prefeitura em duas avenidas da cidade, dois entraram em operação na semana passada. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) informa que os outros dois entrarão em operação depois da implantação da sinalização de trânsito prevista para começar hoje (13).

Os quatro aparelhos foram comprados pela Prefeitura por cerca de R$ 70 mil e dois ficam na Avenida Loreto, em frente à EE Carlota Fernandes de Souza Rodini, Jardim Campestre. Eles entraram em operação no último dia 3 de outubro e os primeiros dias foram acompanhados pela Guarda Municipal.

O diretor do Demutran, Luiz Carlos Bressan, disse que nenhuma ocorrência mais séria foi registrada nos primeiros dias de operação dos novos aparelhos. Porém, informou que grande parte da imprudência cometida envolve os motociclistas. “Infelizmente, alguns não respeitam a sinalização e vamos aplicar o que determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro)”, disse.

De acordo com a legislação, a infração para o motorista que não respeita a faixa para pedestres é considerada “gravíssima” com perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 191,54. “Tanto o motorista como o motociclista precisa entender que ele tem que respeitar o pedestre em qualquer situação do trânsito”, afirma Bressan.

Tribuna esteve na Avenida Loreto na primeira semana de operação dos novos semáforos e alguns munícipes reclamam da ausência de placas com informações da presença dos aparelhos e sobre o uso.

O sistema dos semáforos consiste em um botão da cor verde e que precisa ser apertado pelo pedestre. Ele não fecha automaticamente e há necessidade do pedestre aguardar um tempo antes de atravessar a avenida.

Aparelhos da Delegacia podem operar na semana que vem

Previstos para entrar em operação no início do mês, os outros dois semáforos para pedestres e que ficam na Avenida Dona Renata (Marginal), em frente à Delegacia do Município, ainda não entraram em operação. Por enquanto, funcionam com o amarelo piscante como alerta para os motoristas.

Bressan explica que os dois aparelhos não entraram em operação devido à sinalização de trânsito. “É preciso implantar sinalização específica com placas e faixa para pedestres com a linha branca que indica o espaço que o veículo deve ficar distante do pedestre que está na faixa”, explica.

A sinalização está prevista para começar a ser implantada a partir de hoje (13), segundo disse Luiz Carlos Bressan. Assim como ocorreu nos semáforos da Avenida Loreto, o início da operação dos que ficam na Dona Renata também contará com presença de guardas municipais.