Sem vaidades Na última sessão da Câmara, o vereador Jackson de Jesus (Pros) usou suas “Explicações Pessoais” para filosofar a respeito da vaidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sem vaidades

Na última sessão da Câmara, o vereador Jackson de Jesus (Pros) usou suas “Explicações Pessoais” para filosofar a respeito da vaidade na Política. Jackson chegou a manifestar, sem citar nomes e de modo indireto, que não é possível que existam vereadores com ciúmes e “donos” de uma causa. O recado teria sido bem direcionado a um dos colegas de Casa, que teria usado sua fala na Câmara para atacar, nas entrelinhas, ele próprio, conjuntamente a Regina Corrochel (PTB). Isso porque ambos protocolaram na última semana um Projeto de Lei em prol da causa animal. Um dos vereadores teria se incomodado, entendendo que essa causa na cidade seria uma seara restrita a um determinado grupo de edis, já envolvidos no assunto. É verdade que alguns dos edis têm se dedicado mais a esta causa, mas é fato também que “causa na Câmara não tem dono”.

Ordem na casa

Rolou um “bafão” recentemente, numa reunião realizada entre os três vereadores eleitos com apoio da Igreja Quadrangular, e seus respectivos assessores. Alguns pequenos atritos estão ocorrendo entre eles, então o pastor Durvalino Brocanelli chamou todos para uma oração em conjunto.

Pode morrer, lugar tem!

Caso o ararense precise de mais sepulturas, elas não deverão ser problema. Ao menos foi essa a informação dada pelo vereador Romildo Borelli, o Baiano (PSD), na última sessão da Câmara do mês de maio. Usando de bom humor, o vereador relatou que ao menos 400 sepulturas serão construídas no Cemitério Municipal, segundo anúncio da administração municipal. O vereador chegou a emendar, depois do anúncio: “Então vai ter lugar pra todo mundo, fiquem a vontade”, arrancando risos dos presentes e até dos colegas de vereança.

Insalubre

Ainda sobre o Cemitério Municipal, o relato dado no mesmo dia pelo presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) reforça uma situação no mínimo preocupante no Cemitério Municipal. Segundo Eliseu, ele mesmo chegou a ir, há alguns meses, no ossuário do cemitério e pôde constatar que o local em que ossadas humanas ficam depositadas estava repleto de baratas. É preciso que se lembre: há residências e estabelecimentos comerciais próximos ao local, e a perpetuação do descontrole de baratas pode representar problemas sanitários sérios. O vereador ainda disse que ficou nítido: há muito que se fazer em reparos por lá. Outro vereador, Francisco Nucci (PR), vem cobrando expansão e reformas no Velório Municipal, além de aumento na segurança. De fato, o local é exposto demais e parece ter ficado pequeno para uma cidade do tamanho de Araras.

Terra de ninguém?

É comum que se diga, erroneamente, que a internet já se tornou “terra de ninguém” devido à ilusão de que as pessoas, usando deste meio para cometer crimes, estão protegidas por estarem por trás da tela do computador. Mas diversos casos – um deles com destaque nesta página – mostram que não é bem assim. Quem ofende, ou até usa das redes sociais ou da internet para incentivar ou instigar crimes, comete crime da mesma maneira. Hoje a própria Polícia Civil de São Paulo possui a Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Cibernéticos, ou seja, cometidos pela internet. É sinal de que, se as autoridades ainda não estão plenamente preparadas para impedir crimes pela rede, ao menos estão “correndo atrás”. Portanto, o termo “terra de ninguém” parece não ter propagação promissora…

Verbas para a Santa Casa

Desde os primeiros meses do ano o empenho dos vereadores de Araras, na busca por emendas parlamentares, têm tido como foco ajudar nas atividades da Santa Casa de Misericórdia de Araras. Em março, os vereadores Regina Corrochel e José Roberto Apolari (ambos do PTB) estiveram em reunião com o deputado Nelson Marquezelli (PTB) para acompanhar o andamento de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil destinados à compra de equipamentos. Em maio, Anete Casagrande (PSDB) ouviu do deputado de seu partido, João Caramez (PSDB), promessa de mais R$ 100 mil destinados a instituição. Já na primeira semana de junho, o vereador Eduardo Elias Dias, o Du (PHS) foi atendido pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM) com uma emenda parlamentar de R$ 140 mil para a Irmandade. Outros parlamentares têm tentado mais verba à Santa Casa – Francisco Nucci (PR), por exemplo, pediu ao deputado federal Miguel Lombardi (PR) emendas especialmente para compra de equipamentos para a Santa Casa, ainda em maio. Mas é preciso que se diga: a Santa Casa precisa, sim, de tais emendas, mas mais que isso, necessita ter capacidade plena de andar “com as próprias pernas”.

Irresponsabilidade

O vereador José Roberto Apolari (PTB) criticou duramente o abandono de animais em rodovias. Ele relatou que no mês passado houve abandono de um cão em pleno canteiro central da Rodovia Anhanguera. O vereador foi cirúrgico em sua colocação: sem ajuda, o animal teria pouca chance de sobreviver. Além disso, vale reforçar o risco de um grave acidente que poderia envolver até mais de um veículo, caso houvesse o atropelamento do cachorrinho. Apolari disse que foi chamado pela Intervias, que administra a rodovia, e ajudou a fazer o “resgate” do animal, em uma operação que mobilizou diversos funcionários da Intervias. Vale lembrar que quem toma esse tipo de atitude incorre em crime. E se houver acidente decorrente do abandono, pode sim ser responsabilizado. Além da atitude de abandonar um animal numa rodovia ser cruel, ela chega a ser insana.

Atendendo a pedidos

Apesar da informação de certo desconforto que o grupo do PTB ligado a vereadora Regina Corrochel estaria enfrentando junto ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), esta semana o prefeito acabou acatando um pedido da petebista – o que demonstraria maior aproximação. Pedrinho encaminhou à Câmara projeto de Lei Complementar que remove a punição de 6 meses a qual eram submetidos os professores ACTs (substitutos), período que eles ficavam sem o direito de concorrer às aulas. Na mensagem do projeto que encaminhou a Câmara, o prefeito até citou que a medida atende a pedido da vereadora – ambos até postaram fotos juntos no Facebook, no momento da assinatura do projeto. Ainda assim o grupo ligado a Regina estaria incomodado que outros vereadores teriam indicado secretários e mesmo assim não estariam defendendo o governo incisivamente, ao contrário da petebista.

Deputado?

Na última semana um instituto – que afirmam que seria de Piracicaba – teria percorrido alguns bairros de Araras indagando moradores a respeito das eleições 2018. No disco a pergunta seria para quem o ararense votaria para deputado estadual e federal em 2018. Para estadual a enquete teria os nomes dos ex-vereadores Bonezinho Corrochel (PTB) e Breno Cortella (PDT). Já para deputado federal o disco conteria os nomes do ex- prefeito Nelson Brambilla (PT) e do candidato a prefeito em 2016, Paulinho Nascimento (PSD). Oficialmente, contudo, não há registro de nenhuma pesquisa ou enquete sendo feita na cidade.

Piscopo

Alguém deve ter visto este nome rodando por aí, e não relacionado uma coisa com outra. Pois bem… Trata-se do novo sobrenome do médico Agnaldo, chefe do Samu, até então conhecido na cidade como Píspico. Ele precisou fazer uma correção gráfica de seu sobrenome, e a partir de agora a Tribuna passa a citá-lo sempre em suas reportagens com a nova grafia: Agnaldo Piscopo.

TORPEDO

“A polícia trabalha com dados registrados e age de forma inteligente no combate ao crime”.

Do capitão e comandante da Polícia Militar em Araras, Helington Ilgges da Silva, explicando o porquê da orientação em se acionar a PM via 190 ao invés de se postar relatos de crimes em redes sociais