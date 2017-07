Sem time O empate diante do Flamengo no meio de semana, por 2 a 2, não só deixou o Palmeiras mais longe dos...

Sem time

O empate diante do Flamengo no meio de semana, por 2 a 2, não só deixou o Palmeiras mais longe dos líderes como também serviu para provocar vários desfalques para a partida de amanhã, diante do Sport, em Recife. Willian se machucou, enquanto Tchê Tchê, Dudu, Michel Bastos e Borja estão suspensos pelo terceiro amarelo. Foram nove cartões amarelos contra o Fla. A única certeza é a estreia do novo atacante do time, Deyverson.

Olho no vizinho

A disputa pela liderança do Brasileirão começa a ficar mais intensa. O Corinthians segue líder, mas o Grêmio encostou. Para manter a boa vantagem, o Corinthians quer nova vitória fora de casa, diante do Fluminense, no domingo. E na segunda-feira vai torcer por um tropeço do Grêmio diante do São Paulo, no Morumbi. Aliás, depois de vencer o Vasco no meio de semana, o São Paulo quer dar uma arrancada para sair de vez da zona do rebaixamento.

Lá em cima

O Santos vem surpreendendo por conseguir se manter em terceiro lugar no Brasileirão. Depois da vitória em casa diante da Chapecoense, o Peixe tem a chance de se distanciar ainda mais, pois jogará novamente em casa. Mas não será na Vila… O jogo diante do Bahia neste domingo, às 11h, será no Pacaembu

No ar

O apresentador Paulo Soares, o Amigão, já tem data marcada para voltar ao ar na programação esportiva da ESPN Brasil. Depois de um longo período fora das telas, para um merecido descanso e cuidando da saúde, ele retorna no dia 16 de agosto. Neste ano ele esteve em Araras diversas vezes para descansar na casa da família, na Fazenda Candelária.