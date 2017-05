Sem repasse da Prefeitura, Canossianas suspendem projeto social

Obra Social Madalena de Canossa passa atualmente por sérias dificuldades financeiras e suspendeu suas atividades durante toda esta semana por falta de recursos. De...

Obra Social Madalena de Canossa passa atualmente por sérias dificuldades financeiras e suspendeu suas atividades durante toda esta semana por falta de recursos. De acordo com a associação, que acolhe 102 meninas carentes de 6 a 15 anos, a Prefeitura não renovou o convênio e não repassa verba de R$ 9,7 mil/mês desde janeiro deste ano.

De acordo com a diretora do projeto, Dilma Andrade, mesmo com todos os documentos solicitados para regularização já entregues, a Prefeitura não tem feito os repasses de verbas mensais e não há como manter o atendimento na entidade. O projeto Madalena de Canossa é feito em horário inverso ao escolar, desenvolvendo projetos sócio-educativos voltados para a promoção de mulher. As meninas assistidas são todas filhas de mulheres que trabalham fora e que, segundo a madre, ficarão nas ruas se não forem recebidas pelo projeto.

“Tivemos que suspender integralmente as atividades até sexta-feira (5) porque não temos dinheiro para manter funcionando. Fizemos contato com a Prefeitura e esperamos que eles depositem. Se não ocorrer, vamos voltar a atender no dia 8 de maio, mas com atendimento reduzido para até menos da metade (de 102 para 50, ou menos) e se não tiver solução, nem isto”, explicou a freira, Dilma Andrade. Na próxima terça-feira (9) haverá uma reunião com as famílias onde será informado como será feito o atendimento às meninas.

Dilma ressalta que a suspensão do repasse foi justificada pela Prefeitura devido a mudanças de governo e legislação. “Em maio de 2016 foram solicitados diversos documentos e nós apresentamos. No início deste ano, fui informada que o governo anterior deixou no orçamento do município, a previsão de repasses de R$ 6.250.000,00 e não os R$ 9,7 mil que recebíamos. Eu não aceitei e procurei o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que disse que não haveria redução dos valores, fizeram toda documentação nova, mas o repasse não vem desde janeiro. Hoje eu não teria condição nem de pagar meus colaboradores, preciso do recurso”, explicou a freira, que disse estar mantendo o projeto nestes meses com eventos, doações de apadrinhamento e dos pais, além de venda de pães e artesanato na Praça Barão de Araras.

Ainda segundo Dilma, mesmo que o município faça o reembolso do valor atrasado e os repasses sejam feitos mensalmente, a entidade precisará de mais, no mínimo, R$8,5 mil de recursos próprios para as despesas mensais do projeto.

A obra social oferece um programas de inclusão social no período inverso ao escolar, nos dias úteis da semana (das 7h30 às 12h e das 12h30 às 17h). As atividades são desenvolvidas de forma lúdica, cultural e esportiva através do Projeto D.A.M.A (Despertando e Aperfeiçoando a Mulher do Amanhã) com oficinas de: apoio escolar, ballet, artesanato, esportes, atividades recreativas, música, culinária, cidadania e meio ambiente e programa de atendimento às famílias.

Repercussão em rede social

Preocupada com a situação, uma das assistidas pelo projeto, Rayssa Casarin, chegou a postar na rede social Facebook uma declaração. “Olá vou te contar um fato que está acontecendo. Eu faço parte de um projeto para meninas, nesse projeto eles cuidam das meninas que ficam sozinhas em casa porque os pais trabalham e elas não tem com quem ficar. Esse projeto está passando por necessidade por causa da Prefeitura, que há quase quatro meses não deposita dinheiro na conta, por isso esse projeto pode fechar. Eu gostaria que ele não fechasse pois ele faz parte da minha vida e ajuda muitas famílias”, Rayssa finaliza a postagem pedindo doações para o projeto.

Em um comentário desta mesma postagem, a coordenadora do projeto, Ronilene Rodrigues, também expressa sua preocupação e faz um desabafo.

“(…) Acredito que a dificuldade que enfrentamos não é só nossa, mas sim de todas as entidades que dependem do Poder Público. Sei disso por acompanhar já há 9 anos o trabalho realizado e as dificuldades que encontramos em mantê-la. Desde a gestão passada nossa associação e as irmãs Canossianas tem procurado e feito de tudo para não parar o atendimento, mas neste ano de 2017 temos passado por grandes inseguranças dia a dia e mês a mês. (…). Nós não paramos ainda porque irmã Dilma sempre passou uma grande segurança e confiança que a gestão atual o prefeito Pedrinho Eliseu e secretários teriam um olhar diferenciado pelo social (…)”, postou ela.

Em resposta as publicações da rede social, o Pedrinho Eliseu, se comprometeu a regularizar os pagamentos atrasados até esta quarta-feira (3). “Olá. Não fique preocupada. O que houve é que na mudança de governo tivemos de refazer contratos com todas as entidades de Araras, e isso atrasou pagamentos. Terça, quarta no máximo os pagamentos estarão regularizados. (…) Tivemos sim muita dificuldade para acertar os documentos de todas as entidades, que a administração que saiu teve dois anos para fazer e não fez. Sobrou tudo para nós”, justificou o prefeito.

Convênios suspensos

Em janeiro deste ano, a Prefeitura divulgou que não renovou os convênios com 15 entidades assistenciais de Araras (parceria que garante o repasse de verbas para manutenção e custeio das instituições de acolhimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social). O anúncio foi feito após uma reunião com os representantes das instituições.

De acordo com a Secretaria de Promoção Social, a não renovação dos convênios e a suspensão de recursos seriam temporários, até que as entidades se adequassem à nova legislação (Lei 13.019 de 31 de julho de 2014). O convênio se manteria suspenso até que as entidades cumprissem as exigências estabelecidas na lei. O prazo máximo para as entidades se enquadrarem era 14 de fevereiro.

Em 2016, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, eram 14 entidades conveniadas junto a Prefeitura. Ao todo, o repasse anual destinado às entidades equivaleu a um total de R$ 1.582.911,48. Todas as entidades foram contempladas com verbas municipais, que totalizaram R$ 131.909,29 em repasses mensais. Os recursos foram destinados a beneficiar cerca de 5 mil pessoas atendidas pelas instituições. Os recursos contribuem para a manutenção e funcionamento das entidades, no que diz respeito ao pagamento de funcionários, despesas gerais, além da realização de projetos de cursos profissionalizantes.