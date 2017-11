Sem radares, arrecadação com multas de trânsito cai 50%

Arrecadação com multas de trânsito até setembro é de R$ 839.556,78 contra R$ 1.723.481,50 no mesmo período de 2016 O valor arrecadado pela Secretaria...

Compartilhe em suas redes sociais!

Arrecadação com multas de trânsito até setembro é de R$ 839.556,78 contra R$ 1.723.481,50 no mesmo período de 2016

O valor arrecadado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil com multas aplicadas e previstas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) teve queda de quase 50% de janeiro a setembro deste ano. Os dados constam no Portal da Transparência, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura ( www.araras.sp.gov.br ).

Anualmente, a Prefeitura estipula a previsão de arrecadação com multas previstas pela legislação de trânsito e o valor médio que pode ser arrecadado sempre fica em R$ 2 milhões. Segundo o Portal da Transparência, em todo 2016, o valor arrecadado ficou acima da média e fechou em R$ 2.264.531,56.

Tribuna levantou dados de janeiro a setembro deste ano para comparar com mesmo período de 2016. Até setembro do ano passado, a Segurança Pública tinha arrecadado R$ 1.723.481,50 com multas aplicadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) e agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).

O valor arrecadado no ano passado inclui as multas por excesso de velocidade que eram fiscalizadas pelos radares móveis, modalidade prevista na legislação de trânsito. Segundo o CTB, exceder velocidade em até 20% é infração média e multa de R$ 85, além da perda de quatro pontos na carteira.

Exceder velocidade acima de 50% é grave, R$ 127 de multa e perda de cinco pontos na CNH. Por fim, exceder velocidade acima de 50% é gravíssima, R$ 574 de multa, perda de sete pontos, apreensão da CNH e suspensão do direito de dirigir.

Já para quem estaciona irregularmente nas vagas especiais (idosos e deficientes físicos), a multa é de R$ 293 e o motorista perde sete pontos na carteira, além do veículo ser guinchado.

Além das aplicadas no ano passado, Tribuna apurou que a estatística também pode conter multas aplicadas no ano anterior, 2015. No caso deste ano, a situação pode ser a mesma já que a legislação permite que o motorista pague suas multas no pagamento do licenciamento do veículo.

Queda acontece com o fim dos radares móveis

A queda é verificada depois do fim das fiscalizações com os radares móveis com decisão adotada em janeiro pela atual gestão de Pedrinho Eliseu (PSDB). Recentemente, Pedrinho reafirmou que não voltará com o uso dos radares móveis, mas apontou que a fiscalização do excesso de velocidade não está descartada.

“Não vamos voltar com os radares móveis, mas o projeto para instalar radares fixos continua e depende da questão orçamentária do município”, afirmou Pedrinho em coletiva de imprensa no dia 3 de novembro.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, confirma o interesse para a compra de radares fixos, mas que ainda não tem previsão para sair do papel. Sem radares, o total de multas caiu.

Do total previsto em R$ 2 milhões para este ano, até setembro a arrecadação somou R$ 839.556,78, segundo dados que constam no Portal da Transparência. De janeiro a setembro, o mês com arrecadação maior foi maio com R$ 114.269,85 e o mês com menor arrecadação foi setembro com R$ 10.459,25.

Furlan confirma a queda na arrecadação com multas de trânsito aplicadas e afirma ser resultado do fim da fiscalização com os radares móveis. “Atualmente, a maioria das multas aplicadas é para motoristas que estacionam em vagas especiais como idosos e pessoas com deficiência e que param sem o cartão, que é obrigatório”, disse.

Com a zona azul a aplicação de multas para motoristas infratores pode aumentar, conforme previsão da própria Segurança Pública. Vigente desde setembro, até o momento as multas não são aplicadas devido ao período de adaptação destinado pela Prefeitura.

Porém, a partir de 20 de novembro a GCM, responsável pela fiscalização de trânsito e da zona azul, volta a aplicar multas para motoristas que estacionarem irregularmente na região central.

A fiscalização valerá tanto para o motorista que estacionar de forma irregulas nas vagas especiais (idosos e deficientes físicos), como também para aqueles que não comprarem o tíquete do estacionamento rotativo pago, que é obrigatório.

Até o momento, as multas não são aplicadas e o motorista tem que pagar o ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa), que custa R$ 5 (pago no período de 2 horas) e R$ 10 (pago em até 24 horas). Com o início da aplicação de multas, valerá o que está na legislação: multa de R$ 293, conforme consta no CTB.

Arrecadação com multas de trânsito

Até setembro de 2016: R$ 1.723.481,50

Até dezembro de 2016: R$ 2.264.531,56

Até setembro de 2017: R$ 839.556,78

Fonte: Prefeitura de Araras

Algumas punições previstas pelo CTB

Excesso de velocidade

Acima de 20%: infração média, multa de R$ 85 e perda de 4 pontos na CNH

Acima de 20% a 50%: infração grave, multa de R$ 127 e perda de 5 pontos na CNH

Acima de 50%: infração gravíssima, multa de R$ 574, perda de 7 pontos na CNH, apreensão da carteira e suspensão do direito de dirigir

Estacionamento irregular

Multa de R$ 293 e perda de 7 pontos na CNH

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro