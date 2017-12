Sem caixa, Prefeitura economiza com decoração de Natal

A decoração de Natal deste ano não deverá fugir muito do que já pode ser vista montada pela cidade, já que o prefeito Pedrinho...

A decoração de Natal deste ano não deverá fugir muito do que já pode ser vista montada pela cidade, já que o prefeito Pedrinho Eliseu Filho (PSDB) adiantou que pela falta de dinheiro em caixa, não haverão gastos com a compra de enfeites. Ainda de acordo com ele, muitos materiais utilizados em anos anteriores não têm condições de serem reutilizados e a compra de novos custariam cerca de R$ 250 mil.

O anúncio de uma decoração mais simples foi feito em seu programa Direto com o Prefeito, transmitido pelo Facebook na noite de segunda-feira (4). O prefeito disse que os enfeites que a Prefeitura possui hoje nos depósitos estão quase todos sucateados e financeiramente a administração não terá condições de enfeitar a cidade como gostaria. “Pedimos doações e estamos fazendo algumas decorações, mas não tem como fazer milagre e para este ano será mais simples. É lógico que gostaria muito de ver minha cidade toda iluminada, mas vamos manter os pés no chão e no ano que vem faremos um Natal mais elaborado”, prometeu o prefeito.

Ao responder um questionamento de um munícipe, Pedrinho disse que a decoração não é tão barata e que um orçamento solicitado pela Prefeitura para repor as peças danificadas e inovar a decoração natalina deste ano, mostrou um gasto de pelo menos R$ 250 mil. Ele então fez questão de frisar que mais importante que fazer gastos com decoração é garantir que a cidade continue progredindo.

Ele afirmou que diante do pouco dinheiro em caixa a medida era inevitável, mas que todas as regiões receberão decoração de Natal e na Praça Barão haverá uma grande surpresa na fonte, onde todos vão gostar, inclusive para tirar fotos com seus familiares.

Outra possível mudança, não confirmada, será a não instalação da árvore de Natal flutuante no Lago (Parque Municipal Fábio da Silva Prado). A montagem da árvore depende de empresa especializada, já que trata-se de uma peça a ser instalada com fiação elétrica sub-aquática e, consequentemente de licitação.

A peça, que geralmente possui 15 metros de altura e fica sobre uma balsa montada com tambores, tem um custo estimado de cerca de R$ 40 mil, com base nos anos anteriores.

Praça é decorada para chegada do Papai Noel

Mesmo sem dinheiro para uma decoração natalina mais ampla pela cidade, a Prefeitura de Araras decorou algumas regiões da cidade, com destaque para a Praça Barão de Araras, palco para a chegada do Papai Noel neste domingo, às 20h.

Na Praça Barão foi montada uma árvore de 17 metros de altura, usando como base a fonte luminosa localizada defronte o Coreto. Além da árvore de Natal de 17 metros de altura – da base da fonte até a ponta da estrela, o coreto está sendo todo decorado justamente para servir de Casinha do Papai Noel, como noutros anos.

“Vale ressaltar que a árvore está sendo construída pela própria Prefeitura, sem nenhum gasto adicional com terceiros”, informa a administração municipal por meio de nota. A “árvore”, na verdade, será composta por um emaranhado de luzes ao redor da fonte luminosa.

“Pela primeira vez, uma árvore é erguida neste local, o que irá compor com o belo conjunto de luzes já existentes na fonte. A administração também está recuperando alguns enfeites natalinos, para distribuí-los pela praça e dar mais cor e luz ao local, deixando tudo pronto para a chegada do bom velhinho”, ressalta a Prefeitura em nota.