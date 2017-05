Sem benefício A Tribuna já se manifestou em outras oportunidades que é contra benefícios públicos a determinados segmentos da sociedade. É o caso...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sem benefício

A Tribuna já se manifestou em outras oportunidades que é contra benefícios públicos a determinados segmentos da sociedade. É o caso de vagas gratuitas na zona azul. Com a municipalização da zona azul, o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) informou nesta semana que fez uma indicação ao Executivo, e que o mesmo acataria ao isentar a cobrança da tarifa da zona azul para veículos de imprensa – devidamente identificados – no período máximo de 3 horas. Nada contra o vereador, mas a Tribuna volta a se manifestar contra, como ocorreu com uma lei parecida aprovada pela Câmara Municipal recentemente, de autoria do então vereador Breno Cortella (PDT), isentando tarifa para oficiais de justiça (???).

Não gostou

O candidato a vereador em 2016, Rusevan Alves Silva, criticou publicamente, em sessão da Câmara do dia 15 de maio, os secretários da Saúde, Luiz Emílio Salomé, e da Fazenda, José Luiz Corte. Salomé foi chamado de “ditador”. Corte foi ainda mais criticado: Rusevan reclamou fortemente do chefe da Fazenda, a quem imputou “intransigência, hipocrisia e falta de educação”. Rusevan ainda criticou cobrança de taxas para retirada de documentos via Lei de Acesso à Informação e chegou a afirmar que na gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) tinha acesso facilitado aos documentos. As críticas pessoais a Corte teriam incomodado o secretário, que estaria disposto a reagir de forma incisiva ao entender que, ao invés de ter recebido críticas pelo cargo, recebeu ofensas pessoais.

Mutirão de filiação

O PP (Partido Progressista) de Araras pretende realizar em junho um “mutirão de filiação”. A expectativa da legenda é de receber ao menos uma centena de filiados. Rumores indicam que um dos ilustres filiados seria o atual presidente do TCA, Élcio Rodrigues – nome forte hoje no PSDB e participante do MBL (Movimento Brasil Livre). A filiação também fortalece o partido, desejado como aliado do governo Pedrinho Eliseu (PSDB), que tenta atrair apoio das lideranças da legenda.

Exonerado pela Mesa

Um dos assessores do vereador Marcelo de Oliveira (PRB) foi exonerado por decisão da Mesa da Câmara de Araras na última quinta-feira (25). A exoneração teria causado desconforto na Casa – mas ainda assim a Mesa não voltou atrás. A justificativa oficial dada para a exoneração do Chefe de Gabinete Manoel José dos Santos Neto é que “o servidor ocupa cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e dedicação exclusiva, e possui vínculo de emprego com o Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson – Unar, desde abril de 2012”, e que parecer jurídico exarado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal “orienta sobre a impossibilidade de acumulação de cargo público com emprego na iniciativa privada”. Além da exoneração, a Mesa cobra “reposição integral, ao erário público, dos vencimentos recebidos no período que ocupou o cargo”. Fato curioso! Resta saber se tal atitude será adotada envolvendo outros assessores.

Cansado

O prefeito Pedrinho Eliseu esteve presente na reunião partidária do PHS na última terça-feira (23), na Câmara Municipal, e em seu discurso disse estar “cansado”. Não por desânimo, e sim fisicamente porque a situação assim exige, tamanhas as dificuldades enfrentadas nesse início de mandato. Ele fez um link também com a situação atual do Brasil e o “mar de lama” que assola a política brasileira: “O problema não está no sistema ou na estrutura atual. O problema está nas pessoas”.

Candidato do partido

O PROS de Araras decidiu no domingo passado que quer sim colocar candidato de Araras na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. O nome de consenso do grupo seria do vereador Jackson de Jesus. O novo presidente do PROS, Roberto Benetti (ex-diretor legislativo da Câmara e sócio de Jackson em escritório particular) confirmou a reunião, que contou com a presidente nacional do PROS Mulher, Maria Aparecida dos Santos. O anúncio serviu ainda para tornar pública a nova composição do comando do PROS local. O ex-vereador Eder Muller deixou a presidência da comissão provisória de Araras, cedendo lugar a Benetti. O encontro, que serviu para definir o nome de consenso do grupo para as eleições de 2018 contou ainda com representantes de outras cidades. O partido também estaria mobilizado na tentativa de formalização de um Diretório Municipal em Araras do PROS.

Debate no rádio

O radialista Fredo Júnior retomou nesta semana ao seu programa Jornal da Cidade, na Rádio Fraternidade AM, o quadro Contraponto. Na quarta-feira (24), o tema debatido foi se o jornalismo no Brasil está em perigo ou não, em virtude da divulgação das conversas do grampo telefônico entre o jornalista Reinaldo Azevedo e a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, ferindo o direito do jornalista em não divulgar suas fontes, muito menos suas conversas. Presentes no debate, o próprio Fredo, o chefe de redação da Tribuna, Célio Casarin, e os advogados Davi Pereira Remédio e Lamartine Batistela Filho.

Meu gabinete

Uma pessoa com trânsito livre na Câmara garante que houve nítido desconforto entre o vereador José Roberto Apolari (PTB) e o ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB) na última segunda-feira (22). A disputa teria sido quase que literalmente por espaço. Apolari não teria gostado nada de chegar na Câmara e ver Bonezinho dentro de seu gabinete enquanto ele próprio não estava por lá. A preocupação do líder do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) seria a de não deixar que o ex-vereador, que indicou as atuais assessoras de Apolari, delegar tarefas às duas. O clima teria ficado tenso e o vereador, apesar de sua gratidão a Bonezinho, teria exigido a saída deste de sua sala e ainda reforçado: só o quer dentro do gabinete com a sua presença.

Sem preocupação

O secretário municipal de Serviços Públicos, Carlos Cerri, negou com veemência que estaria preocupado com sua situação política e que ainda estaria temeroso em relação à interpretação de sua prestação de contas na época em que presidiu o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras, na gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT). Cerri contatou a Tribuna durante a semana e rechaçou qualquer problema com suas prestações de contas quando estava a frente do Saema. O secretário ainda garantiu que tem consciência de que fez tudo corretamente e ressaltou, por fim, estar bastante animado com suas funções atuais.

Audiência de Saúde

Com relativa antecedência a Secretaria Municipal da Saúde publicou, há algumas semanas, comunicado em que divulga a data de Audiência Pública sobre o iniciativas e gastos do setor. A audiência, que deve contar com a presença do chefe da pasta, Luiz Emílio Salomé, acontece às 18h da próxima quarta-feira (31), nas dependências do Plenário Bruno Moysés Batistela, na Câmara Municipal de Araras (localizada na Avenida Zurita, 181). A audiência serve como prestação de contas correspondente ao 1º quadrimestre de 2017 e, como o próprio nome diz, é pública – qualquer pessoa pode acompanhá-la e até participar dela, questionando a Secretaria de Saúde sobre os gastos do setor. Apesar dessa possibilidade vale lembrar que infelizmente é de praxe que esse tipo de audiência, mesmo sendo aberta e divulgada previamente, conte com público ínfimo. É raro ver inclusive vereadores nessas audiências – os representantes do Legislativo deveriam ser os fiscais natos do povo e espera-se que dessa vez estejam presentes.

TORPEDO

“O presidente da República não negou o encontro nem diálogo noturno e secreto com o colaborador Joesley Batista, tampouco nega que o colaborador tenha lhe confessado fatos criminosos graves, o que demandaria, no mínimo, comunicação de tais crimes as autoridade competentes”.

Do Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, em pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Michel Temer seja interrogado na delação da empresa JBS.