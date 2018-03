Segurança Pública tenta barrar som alto no 8 de Abril de forma definitiva

Carros transitando com som alto, ruas com trânsito impedido – por estarem abarrotadas de estudantes – e até registros de infrações de trânsito nas...

Carros transitando com som alto, ruas com trânsito impedido – por estarem abarrotadas de estudantes – e até registros de infrações de trânsito nas vias públicas do Jardim 8 de Abril têm gerado reações firmes da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de Araras, que todas as semanas tem dispersado os estudantes e forçado a liberação das ruas do bairro.

A ideia das forças de segurança é inibir o que vinha sendo registrado há anos no local: carros com som alto que incomodam os vizinhos – e passam com frequência pelo ponto – e a tomada da via pública por estudantes que se reúnem no local para beber e conversar até o início da madrugada.

O problema visto pela própria Secretaria de Segurança Pública é que os estudantes não permanecem nas calçadas, e simplesmente tomam as ruas da região.

Os motoristas acabam tendo que desviar ou passar pelo local correndo risco de atropelarem um desavisado ou até mesmo colidir com outros motoristas, que se espreitam na tentativa de passagem pela rua.

De fato a reportagem da Tribuna verificou nos últimos meses flagrantes casos de som alto ao extremo e de infrações cometidas por condutores de motos e carros – até mesmo motociclistas ‘empinando’ os veículos já foram vistos próximos ao local.

A região não teria sido escolhida pelos estudantes ao acaso. É que ali funciona um bar/restaurante, conhecido como ‘Padoca’. Como o estabelecimento é pequeno, mas serve de ponto de encontro, as ruas ao redor dele ficam tomadas. O responsável pela ‘Padoca’ garante: fecha as portas às 22h, como combinado, e não vende bebidas pela ‘grade’ do local. Ele ainda pondera: para seu comércio não há vantagem na aglomeração – mesmo porque muitos levam bebidas em ‘coolers’ (caixas térmicas), e não compram ali.

Apesar disso na última sexta-feira (16) a Prefeitura de Araras adotou oficialmente a posição de lacrar o estabelecimento e impedir seu funcionamento por tempo indeterminado. O caso pode sair da esfera administrativa do Município e até render uma disputa judicial – já que o proprietário do local garante que servir regras e recomendações das autoridades municipais.

Há algum tempo a Secretaria de Segurança Pública de Araras vem tentando chegar a uma solução para os casos frequentes de “perturbação do sossego” no bairro adotando diversas outras medidas. Numa delas houve proibição de estacionamento e até de parada de veículos dos dois lados em trecho da Rua Professora Maria Amalia Zochio Rodolfo – ponto de maior aglomeração. O próprio responsável pela ‘Padoca’ reforça: essa proibição foi sugerida por ele para tentar amenizar a aglomeração.

Mesmo assim se carros não ficam parados por ali, os estudantes continuam se reunindo no local. A Secretaria de Segurança não pode impedi-los de permanecer ali, mas tem poder para liberar as ruas e impedir a venda de bebidas na rua – feita até em carrinhos de sorvete. Guardas municipais frequentemente têm passado pelo local e insistido na liberação do trânsito.

Para tentar chegar numa solução e evitar som alto e fechamento das vias, na última segunda-feira (12) o Secretário de Segurança Pública de Araras, Marcos Buzolin, e o comandante da PM, capitão Hellington Ilgges da Silva, conversaram com o proprietário do estabelecimento e com advogados com dono da ‘Padoca’. Da reunião ficou combinado que para evitar problemas de som alto e fechamento da via pública o local funcionará somente até as 22h – seguindo o que permite o alvará.

Porém nem assim a situação se resolveu. Na noite de quarta-feira (14) a Secretaria de Segurança de Araras entendeu que “não estavam sendo cumpridas as determinações legais”, mas o comerciante garante que fechou o local e cessou a venda até antes das 22h. Ele ainda se disse disposto a colaborar com a Prefeitura e com as forças de segurança, e reforçou que o grande problema é o consumo feito após as 22h por muitos que levam a própria bebida ou pelos que compram de um ou outro ambulante no local.

Enquanto não cessam o som alto e o fechamento das ruas a pasta municipal insiste nas operações para manter a ordem pública. Ainda na noite desta quarta (14) mais uma vez guardsas municipais estiveram na região do bairro Jardim Oito de Abril “para restabelecer a ordem pública”. Poucos minutos após a chegada dos guardas o movimento reduziu significativamente no local.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública deve seguir por tempo indeterminado com fiscalizações no local para impedir que reunião de estudantes impeça trânsito e cause transtorno a moradores da região. Como no final da semana a pasta Municipal entendeu que o estabelecimento descumprira as normas – e o combinado – a Secretaria de Segurança pediu a outros setores da Prefeitura que as atividades do local fossem cessadas – e foi atendida ao menos por ora.

Proprietário garante seguir lei e quer ajudar a evitar tumulto

O responsável pela Padoca concordou em falar com a Tribuna, mas preferiu não ter seu nome citado na matéria. O proprietário conta que quer colaborar com as forças de segurança, e por isso garantia que estava fechando as portas antes das 22h – o alvará de funcionamento do comércio permite vendas somente até este horário.

Segundo o comerciante o problema – cuja responsabilidade não é dele – é que boa parte das pessoas que ali se reúnem tomam as ruas. Segundo ele, a maioria nem consome em seu estabelecimento. “Pode passar por ali e ver, muitos levam ‘cooler’ (caixa térmica). Ou seja, pra mim não é vantagem alguma”, pondera, para completar. “Que vantagem eu tenho em limpar banheiro e ficar varrendo rua?”, questiona o comerciante sobre a sujeira deixada por alguns.

O grande problema apontado pelo comerciante – e visível – é que boa parte dos que ocupam o espaço se reúnem nos ‘becos’ próximos também. A sua parte o proprietário garante que vai cumprir: não vender bebidas pela ‘grade’ do local e nem depois das 22h. “Às 21h30 já fechei o portão, nem bebida eu tinha mais”, contou ele ainda na quinta-feira (15), antes mesmo do anúncio da interdição do local, ao retratar o registro feito na última quarta-feira (14), por exemplo.