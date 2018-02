SEGURANÇA PÚBLICA: FLAGELO NACIONAL

A rotina diária do brasileiro é tomar conhecimento da violência que domina o cenário nacional, com maior ou menor intensidade em todos os Estados...

No contexto da violência estão inseridos outros aspectos importantes, como a redução da maioridade penal, a Lei da Execução Penal, o sistema prisional, o Poder Judiciário, que com todos os esforços e avanços não consegue atender à crescente demanda, resultando cerca de 300 mil presos provisórios, o Estatuto do Desarmamento, o empobrecimento da população pela retração da economia, ausência de legislação que proteja os agentes da lei, etc. São questões que devem ser discutidas e enfrentadas pela sociedade e pelos poderes constituídos. Sem isso, continuamos na terrível caminho de nos tornarmos um país dominado pelo crime organizado e narcotráfico. No mundo, já somos o maior país consumidor de crack e o segundo de cocaína e um dos maiores corredores de drogas. Tristes recordes. Limitado pelo espaço, vou me ater a uma parte deste enorme problema.

As bárbaras cenas de violência que se passaram no Rio de Janeiro nas últimas semanas, evidenciando a força do narcotráfico e do crime organizado, trouxeram o foco das atenções para aquele Estado. O Rio está falido financeiramente, com o poder público desorganizado em todas as áreas, suas Polícias Civil e Militar desestruturadas e desequipadas, mal remuneradas, salários atrasados, além das acusações de cooptação de uma banda podre dessas corporações, que atuariam a serviço do crime. Em 2017, foram assassinados 134 PM e mais 19 neste ano. Os problemas vêm de longa data e o agravamento do quadro levou o Presidente Temer a decretar a inédita Intervenção Federal na Segurança Pública, que muitos estão confundindo com Intervenção Militar, pelo fato da nomeação de um general para Interventor. Como o assunto domina a mídia e as redes sociais, é impressionante como articulistas e “especialistas e estrategistas” passaram a falar comentar o que pouco conhecem e dominam, quase sempre com soluções mirabolantes e estapafúrdias ou críticas contundentes, muitas com viés político. Também os políticos de oposição, em bloco, votaram contra e criticaram a Intervenção, dizendo que foi manobra da Presidência da República sepultar de vez ou adiar a Reforma da Previdência, na qual se vislumbrava derrota.

Morei seis vezes no Rio, durante minha carreira de mais de 38 anos do Exército. Cada retorno era a constatação de maior insegurança e violência em quaisquer locais. Incharam as favelas, cheias de vielas, construções totalmente desordenadas e irregulares, sem endereços definidos, favorecendo a bandidagem e dificultando operacionalmente as ações da forças de segurança. Estas, que já vinham atuando vão cumprir mais esta missão recebida da melhor maneira possível, mas precisam de maior respaldo jurídico, como o poder de polícia, mandatos de busca e apreensão mais amplos, obviamente com o desejado acompanhamento pelo Ministério Público e controlados pelo Judiciário. São questões muito polêmicas.

Ao meu ver, com todas as críticas que se ouve, era absolutamente necessária uma ação mais robusta e eficaz, com coordenação e comando único, para enfrentar o verdadeiro estado paralelo que tolhe a população mais vulnerável dos seus direitos fundamentais, forçando-a a conviver com assaltos, tiroteios, balas perdidas, mortes e as insuportáveis imagens de marginais portando publicamente fuzis e armas de guerra. Que não se esperem resultados miraculosos, nem grandes mudanças a curto e a longo prazo, se outras medidas não forem tomadas. Não cabe às Forças Armadas solucionar os problemas relativos à cidadania, aos serviços essenciais e presença do Estado dentro das comunidades ou fo0ra delas.

Com minha alma de soldado, torço pelo êxito desta dificílima missão imposta às Forças Armadas e também pelo sucesso do General Walter Souza Braga Netto, meu pessoal amigo, com quem tive a honra de servir, quando comandei a tropa brasileira na Força de Manutenção de Paz da ONU, em Timor Leste, tendo sido meu braço direito no Grupo de Observadores Militares. Ele é profissional experiente, muito bem preparado para exercer a interventoria e por certo recebeu a mais espinhosa missão nos seus 43 anos de Exército.

João Tranquillo Beraldo – Oficial General Combatente, da reserva mobilizável do Exército Brasileiro

Doutor em Ciências Militares e Pós graduado em Política e Estratégia.

Foi Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.