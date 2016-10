Segurança Pública divulga nova campanha de trânsito

Campanha educativa de trânsito deve começar nos próximos dias e será realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito em parceria com o Demutran (Departamento Municipal...

Campanha educativa de trânsito deve começar nos próximos dias e será realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito em parceria com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) mostram que os feridos em acidentes têm queda há três anos, assim como as mortes.

A campanha foi divulgada para imprensa na manhã de ontem (26) na sede da Segurança Pública, que disse que optou por adiar as ações previstas durante a Semana Nacional de Trânsito – ocorrida em setembro – por entender que poderia haver conflito com a legislação eleitoral, já que há material educativo a ser distribuído.

Segundo informações da pasta, a Semana Nacional de Trânsito de 2016 teve como slogan “Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito – 2011/2020: Eu sou mais um por um trânsito seguro” e o objetivo de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano.

O Demutran disse focalizará esse ponto durante a campanha e com orientação ao pedestre na travessia das ruas e avenidas e o respeito ao pedestre que deve atravessar na faixa. Também será enfatizado os riscos do excesso de velocidade; o respeito à parada obrigatória “Pare” nas rotatórias (locais em que ocorrem cerca de 90 % dos acidentes envolvendo motociclistas); e a necessidade de utilização do cinto de segurança para evitar agravamento de lesões e até óbitos em caso de colisões.

A campanha também busca a conscientização dos motoristas para respeitar as vagas destinadas aos idosos e deficientes físicos, inclusive em áreas privadas, supermercados e estabelecimentos comerciais, conforme determinação da legislação em vigor.

Secretario cita aumento da frota de veículos nos últimos anos

Durante apresentação da campanha o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, João Tranquilo Beraldo, enfatizou importância da mobilização. “Houve um aumento da frota de veículos na cidade e, graças a essas campanhas, temos conseguido reduzir os acidentes. Além disso, houve uma redução da gravidade dos acidentes, mas sabemos que precisamos melhorar ainda mais para que esses números continuem caindo”, disse.

Dados da SSP mostram redução dos feridos em acidentes de trânsito e a pasta disse que elas começaram com a troca de todos os semáforos antigos por equipamentos mais modernos, melhoria sensível na sinalização horizontal (pinturas no solo) e vertical, com a implantação e a recuperação de milhares de placas, e a pintura de ruas e avenidas na área central e em praticamente todos os bairros. O fechamento de canteiros centrais nas avenidas com maior incidência de acidentes também foi fundamental para a redução obtida.

Mil pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito em 2012 e, nos três últimos anos, dados da SSP mostram queda para 887 (2014), 770 (2015) e 517 entre janeiro e agosto de 2016.

De acordo com Beraldo, a fiscalização do excesso de velocidade nas vias, medida que era bastante reclamada pela sociedade, foi adotada em janeiro de 2014 e contribuiu bastante para coibir os excessos e diminuir os acidentes com óbitos ou feridos graves.

Ele citou que no ano de 2012 foram mortas no trânsito 28 pessoas e o número caiu nos anos seguintes com apenas três casos em 2015. O novo diretor do Demutran, Daniel Ponessi Alves, informou que na campanha serão distribuídos cerca de 18.000 panfletos em blitze educativas e em estabelecimentos comerciais, pelos agentes de trânsito e guardas municipais. A campanha poderá contar ainda com a participação dos Grupos de Escoteiros que atuam na cidade.

Trânsito na Avenida do Café é impedido depois de acidente

Trânsito para veículos ficou impedido ontem (26) no sentido Jardim Cândida/Centro da Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Café) em decorrência de acidente registrado por volta do meio dia. De acordo com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), não houve feridos.

De acordo com a pasta, o acidente aconteceu próximo do horário do almoço e a motorista de um carro Renault teria perdido controle da direção e bateu contra um poste da iluminação pública. Com o impacto, o poste quebrou e caiu no chão. A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência, mas a motorista não teve ferimentos graves.

Em decorrência da queda do poste e pelo perigo que a fiação elétrica poderia oferecer, o trânsito em um dos sentidos da avenida foi impedido pelo Demutran. Motoristas que seguiam sentido Jardim Cândida/Centro foram obrigados a desviar até a Avenida Dona Renata (Marginal), via Rua dos Antúrios, para conseguir chegar ao Centro.

Segundo o Demutran, não foram registrados incidentes graves durante o impedimento e o trânsito foi liberado depois que o carro foi retirado da avenida, assim como a fiação elétrica.