Segurança promete instalar câmeras, monitorar entradas da cidade e integrar sistemas de alarme em Araras

A Secretaria de Segurança de Araras pretende, em pouco tempo, instalar câmeras de segurança por toda a cidade e ‘blindar’ a cidade com um sistema avançado de vigilância, interligando câmeras de vigilância públicas e privadas e até mesmo os sistemas de alarme da cidade.

Na próxima segunda-feira (26), às 10 horas, o anfiteatro da Casa da Memória (no Calçadão) será sede da apresentação do sistema eletrônico inteligente de câmeras de monitoramento e vigilância pública e privada e a própria secretaria reforça que a ideia é “blindar a cidade de Araras”.

O sistema será monitorado 24 horas pela Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. A ideia é unir as forças de segurança da cidade. “Esse sistema, também, irá possibilitar que as pessoas que já possuem sistemas de alarmes e câmeras de vigilância em suas residências possam interagir com a Central de Monitoramento e Inteligência das Forças de Segurança”, confirma o Secretário de Segurança Pública Marcos Buzolin.

A Central irá ficar na Delegacia de Polícia Civil, mas o local receberá representantes das Forças de Seguranças Unidas, responsáveis por fazer diretamente esse monitoramento. Com isso as polícias militar e Guarda Civil Municipal estarão em patrulhamento subdivididas em setores regionalizados, ou seja, em cinco setores: Região Central; Norte; Sul; Leste; e Região Oeste. Cada uma delas contará com várias equipes de policiamento.

Assim, quando ocorrer um acionamento, seja através de um botão de pânico ou pelo sistema quando uma cerca elétrica for violada (ou até mesmo quando o sistema detectar que uma porta foi arrombada) o sistema de segurança será imediatamente acionado e, em tempo real, os sistemas eletrônicos nas viaturas irão acionar a equipe de policiamento mais próxima do local através do sistema de GPS.

Pelo sistema as residências que foram se interligando ao sistema estarão sendo monitoradas pelas Forças de Segurança. Por isso o sistema de inteligência artificial irá acionar eletronicamente as equipes de policiamento mais próximas se houver algo anormal. Estima-se que o tempo de resposta jamais seja maior que 5 minutos.

Além dessa característica o sistema eletrônico inteligente irá identificar todos os veículos irregulares que entrarem na cidade: por exemplo, veículos furtados, roubados ou dubles (clonados). “Este sistema eletrônico inteligente tem condições de cruzar dados e informações relevantes que identifica todos os suspeitos e veículos. É possível saber em tempo real a situação de todas as cidades circunvizinhas e adjacentes quanto aos delitos que venha ocorrer. Com isso teremos como interceptar qualquer tentativa de invasão na circunscrição do nosso município pelos criminosos”, estipula a Segurança Pública Municipal.

“Desta forma, é que podemos fazer Araras mais segura”, espera o secretário de Segurança Pública e policial militar aposentado Marcos Buzolin.