Segunda via do IPTU 2018 pode ser emitida pelo site da Prefeitura

A segunda via do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2018 já pode ser emitida pela internet. Quem ainda não recebeu o carnê pelos Correios ou teve a primeira via extraviada poderá acessar o site da Prefeitura – www.araras.sp.gov.br – e clicar na opção Segunda Via do IPTU, disponível no menu Tributação Fazenda, no item Serviços ao Cidadão.

Os carnês começaram a ser entregues à população pelos Correios no final de fevereiro. A parcela única do tributo vence no final de março, e quem optar quitar o IPTU à vista terá desconto de 5%. Já o contribuinte que optar pelo parcelamento do imposto em 10 vezes, os vencimentos serão em de março a dezembro, e pagará o valor integral do IPTU, sem desconto.

Os contribuintes poderão esclarecer dúvidas referentes ao IPTU 2018 na Coordenadoria de Tributação, que fica no Paço Municipal, na Rua Pedro Álvares Cabral, 83, Centro. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A população também pode obter mais informações pelos telefones 3547-3030, 3547-3025 e 3547-3032.

Isenções

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, disponibilizou para que a população possa solicitar a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) até o dia 22 de março. O atendimento é realizado das 9h às 16h, na sala de licitações do Paço Municipal, na Rua Pedro Álvares Cabral, Centro, para quem já é cadastrado como isento. Os beneficiários já cadastrados receberam junto ao carnê de IPTU 2018 um informativo indicando a data em que serão atendidos pra solicitar a isenção.

No dia agendado, os isentos devem trazer os seguintes documentos: DCB (Demonstrativo de Crédito de Benefício) – competência janeiro de 2018, cópia do RG e CPF e documentação do imóvel contendo a cópia da escritura ou contrato de compra e venda. Os pré-requisitos para aposentados são: possuir um único imóvel edificado, utilizado para moradia própria, com renda de até dois salários mínimos e sem usufruto.

Quanto aos novos pedidos de isenções, os contribuintes deverão solicitar diretamente junto a Divisão de Protocolo, que fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 83, no Centro. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, 3.312 cidadãos ficaram isentos do pagamento em 2017.