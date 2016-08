Segunda unidade do Cejusc é inaugurada na zona leste

Foi inaugurada na tarde de ontem (26) a segunda unidade do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Araras, ligado ao...

Foi inaugurada na tarde de ontem (26) a segunda unidade do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Araras, ligado ao do Tribunal de Justiça de São Paulo. O serviço existe desde 2012, com sede de atendimento na Unar (Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson), no Jardim Cândida, zona oeste.

A inauguração teve a presença de autoridades do município e também do juiz coordenador do Cejusc local, Antonio César Hildebrand e Silva, que também é titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras. Representando o TJ de São Paulo esteve presente o desembargador José Carlos Ferreira Alves.

Segundo Hildebrand, o número de atendimentos do Cejusc em Araras registra crescimento desde 2012, mas pondera que o serviço “ainda precisa ser amplamente divulgado para ser procurado pela população”.

O Cejusc começou a ser implantado em todo o Brasil a partir da Resolução 125, publicada em 2010 pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com o objetivo de promover o diálogo entre as partes envolvidas em conflitos antes de procurar a Justiça.

Dentre os principais atendimentos consta legalização de divórcios, pensões alimentícias, investigações de paternidade, acidentes de trânsito, negociação de dívidas e até desentendimentos entre vizinhos. Segundo Hildebrand, a proposta para criar a unidade de atendimento na zona leste atende a demanda verificada pelo próprio órgão e pela Prefeitura, pois quase 50% dos atendimentos são feitos para munícipes que residem na região.

“O cidadão tinha que se deslocar da zona leste para o Jardim Cândida e voltar para outras sessões de conciliação. No percurso, muitos desistiam e nosso objetivo é aprimorar o atendimento e solucionar os conflitos”, enfatiza.

Mais de cinco mil atendimentos desde 2012

Dados do Cejusc mostram que desde 2012 mais de 5 mil demandas foram atendidas – média de 200 atendimentos por mês. Destes, 70% dos acordos são alcançados com sucesso. Nas causas de família, por exemplo, o índice de acordos chega a 90% e nos casos cíveis fica entre 30% e 40%. Os dados são referentes aos casos pré-processuais – quando ainda não existe o processo na Justiça e o cidadão procura diretamente o Cejusc.

“A segunda unidade pode ser considerada uma conquista desde que Araras implantou o Cejusc em 2012. A primeira unidade surgiu mediante convênio do Tribunal de Justiça com a Unar e, agora, com a nova parceria, dessa vez com a Prefeitura”, disse. A Unar continua como parceira.

No caso da estrutura ela será a mesma já oferecida no prédio da Unar, mas com um diferencial: os atendimentos serão restritos somente dos casos pré-processuais – quando uma das partes ainda não procurou a Justiça e não existe processo aberto.

Na unidade da Unar, o Cejusc tem dois funcionários para atendimento ao público na secretaria e convênio com o curso de direito da própria faculdade. Com isso, alunos participam de estágios e ainda com sistema totalmente informatizado. “Todo sistema é eletrônico e o juiz tem acesso ao que acontece no Cartório. Na zona leste funcionará no mesmo molde”, detalha.

Sobre o total de mediações e conciliações que serão realizadas, frisa que ainda não é possível citar número exato da necessidade. “Com o decorrer do andamento será possível indicar a necessidade para a realização de uma, duas e até mais sessões por semana”, explica Hildebrand.

No CAM Guerino Bertolini haverá rodízio de conciliadores – que já trabalham na Unar – mas existe a possibilidade da contratação de sete a oito novos profissionais. “São profissionais capacitados e com cursos superiores e que estão preparados para realizar o processo de mediação”, enfatiza.

Além de facilitar o acesso da população à Justiça, o serviço também favorece os estudantes de direito da Unar, que têm oportunidade de acompanhar e vivenciar a solução de variados conflitos, através de estágios. O curso de direito é nota máxima no MEC (Ministério da Educação) e a Unar também capacita conciliadores e mediadores para atuarem nos Cejuscs, conforme parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. O primeiro Curso de Capacitação de Mediadores ocorreu no ano passado, e o segundo curso está agendado para o segundo semestre deste ano, voltado para pessoas com nível superior completo.

“Estamos muitos felizes com esta nova unidade do Cejusc. Na Unar já obtivemos mais de 2 mil acordos nas audiências realizadas, colaborando com o Judiciário. Como temos o curso de direito, estamos saindo do campo acadêmico e prestando serviços à comunidade”, comentou o vice-reitor da Unar, José Marta Filho.

Mediação pode crescer na Justiça do Brasil nos próximos anos

Além do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), o processo de mediação e conciliação também começa a ser adotado em outras instâncias da área jurídica do Brasil, como a Justiça do Trabalho, por exemplo. No caso de Araras, a Vara do Trabalho adotará a mediação a partir do próximo dia 30 de agosto.

O Cejusc atende somente casos da área Cível e Familiar, como problemas de pensão alimentícia, processo de divórcio, pagamento de pensão, briga entre vizinhos e outros.

Para o juiz coordenador do Cejusc e titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras, Antonio César Hildebrand e Silva, a tendência da mediação e conciliação é de aumento nos próximos anos na Justiça brasileira.

“Existe uma tentativa de mudar a mentalidade jurídica no País, pois nossa mentalidade ainda é litigiosa – tudo depende da decisão de um juiz – e precisa terminar na Justiça. Em países como a Argentina, por exemplo, antes de a pessoa entrar na Justiça ela precisa obrigatoriamente passar por uma câmara de arbitragem”, citou.

Sem a opção para mediação, a Justiça se tornou lenta no Brasil e não consegue suprir a demanda que existe nos tribunais. Para os próximos anos, o juiz espera que a mudança na mentalidade pode se consolidar. “O processo será lento, mas a grade curricular dos cursos de direito, por exemplo, oferecem cursos de mediação e os alunos cumprem estágios em centro de conciliação”, finalizou.