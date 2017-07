Sede dos Jogos não distribui medalhas e nem anuncia classificação

Sede pelo segundo ano consecutivo dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, Americana vem recebendo críticas de todos...

Sede pelo segundo ano consecutivo dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, Americana vem recebendo críticas de todos os lados.

A principal reclamação parte dos atletas que subiram no pódio, mas voltam pra casa sem medalha. A cidade sede alega que ainda não recebeu as medalhas do fornecedor, e os atletas têm que se contentar com um certificado.

O secretário de Esporte de Araras, Douglas Marcucci, lamentou o episódio e concordou com as críticas. “É uma falha imperdoável. Os atletas treinam o ano inteiro para chegarem aqui e não ganhar uma medalha?. Prometeram hoje (segunda-feira) que as medalhas chegariam, mas até agora isso não ocorreu”, comentou Marcucci.

Outra crítica partiu da imprensa e das chefias de delegações, pois os organizadores decidiram não divulgar mais em seus boletins diários a classificação parcial das cidades participantes. Isso nunca havia ocorrido em toda história dos Jogos Regionais. Talvez a classificação seja divulgada somente no boletim final, dia 21 de julho, mas não há confirmação para tal atitude.