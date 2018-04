Secretário estadual elogia “pioneirismo de Araras” no setor sucroenergético e de recuperação de matas

O secretário estadual do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, conversou com exclusividade com a reportagem da Tribuna esta semana. O chefe da pasta ambiental...

O secretário estadual do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, conversou com exclusividade com a reportagem da Tribuna esta semana. O chefe da pasta ambiental de São Paulo antecipou na quinta-feira (5) o lançamento do programa Etanol Mais Verde e o Zoneamento Florestal e elogiou a atuação de Araras no setor sucroenergético.

Brusadin lembrou que o projeto Etanol Verde foi criado em 2007 pelo ararense Xico Graziano, à época titular de Meio Ambiente do Estado. “Foi um projeto revolucionário. As usinas aderiram à ideia e o fim das queimadas nos canaviais que era um sonho virou realidade”, avaliou.

Em 2007, quando o protocolo foi lançado, 65,80% da produção canavieira era colhida com queimadas. “O foco principal era a mecanização e atingimos o objetivo”, ressaltou Brusadin. Em 2017, após 10 anos, 97,50% da cana-de-açúcar plantada em terras paulistas são colhidas com máquina. “Fim das queimadas e valorização da mão-de-obra”, classificou.

Em Araras, o cenário foi ainda mais positivo. A cidade saltou de pouco mais de 30% de colheita mecanizada para 98%. Os outros 2% são colhidos manualmente, mas sem uso do fogo.

Pioneirismo Ararense

Vencida a etapa da mecanização, ontem (6) as secretarias estaduais do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento lançaram a segunda fase do Protocolo Agroambiental, batizado de Etanol Mais Verde. “Com a meta da mecanização alcançada, daremos um novo passo. A prioridade da fase dois é a restauração florestal. Araras é pioneira na recuperação das nossas matas e nascentes”, explicou Brusadin.

Araras está 20 anos a frente. Em 1999, o Grupo USJ, implantava o projeto Margem Verde. Nesses anos, 1,2 milhão de mudas de árvores nativas foi plantada em terras da Usina São João. De acordo com o gerente agroindustrial do grupo, Humberto Carrara, nesse período “foi uma ação visionária dos acionistas do grupo no final da década de 1990. Hoje, são mais de 600 hectares de mata nativa recuperados.”

A Usina Santa Lúcia também participa do projeto e informou que “sempre primou pela manutenção do meio ambiente, quer na qualidade de suas reservas florestais, que além das espécies preservadas, conta até hoje com um plantio adicional de mudas nativas das mais diversas espécies, áreas de preservação permanente ou na proteção de suas nascentes”.

Para Brusadin, o Etanol Mais Verde “transforma o setor sucroenergético em colaborador do maior projeto de proteção e restauração de matas ciliares e nascentes do estado de São Paulo. O projeto Nascentes é nossa prioridade. Com eles, vamos resguardar águas para as futuras gerações”.

Fauna resiste

O secretário estadual do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, ressaltou que além de garantir a qualidade das águas, a recuperação florestal do estado contribui para a salvação de espécies ameaçadas de extinção. “Hoje é comum você ver no interior do estado onças pardas”, exemplificou o secretário.

Salvar animais da extinção é um sonho, mas animais que estavam ameaçados na nossa região já são vistos com frequência. “Nas nossas matas é possíveis encontrar tucanos, lobos guará, guaxinins e onças pardas”, concluiu Carrara.