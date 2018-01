Secretário de Segurança deixa governo Pedrinho Eliseu

O secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, deixou o governo Pedrinho Eliseu (PSDB) na última sexta-feira (26). A saída de Furlan era cogitada há...

Compartilhe em suas redes sociais!

O secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, deixou o governo Pedrinho Eliseu (PSDB) na última sexta-feira (26). A saída de Furlan era cogitada há diversos meses, mas nunca foi confirmada pela cúpula do governo.

A relação entre ele e o governo chegou a ter maior atrito ainda em 2017, no período da conturbada implantação da zona azul. Depois disso outros problemas também teriam acentuado o desgaste, mas sempre contornado.

Já no início da sexta-feira “vazou” a informação da saída dele, confirmada somente horas depois de forma oficial pela Administração Municipal.

Mesmo com a relação entre Furlan e a cúpula do governo “desgastada” há alguns meses, ninguém confirmou oficialmente que ele pediu para sair – a Prefeitura alega, em nota, que houve ‘consenso’. Contudo, segundo Tribuna apurou, ele já havia pedido para deixar o governo ainda ontem, na quinta-feira.

O prefeito Pedrinho Eliseu teria então pedido para se reunir com Furlan apenas nessa sexta-feira, a portas fechadas no gabinete. A reunião, porém, não teria mudado o desfecho que culminou com a saída do então chefe da pasta que comanda a Guarda Municipal.

Nota oficial

No final da tarde, depois da notícia ter se espalhado, a Prefeitura confirmou a saída de Furlan. Em nota curta a Secretaria de Comunicação divulgou que “depois de longa conversa no gabinete do prefeito Pedrinho Eliseu, no final da tarde desta sexta-feira (26/01) e de comum acordo, o advogado Moisés Furlan deixou a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, para se dedicar aos seus afazeres profissionais. O prefeito Pedrinho Eliseu agradece o excelente trabalho realizado, destacando, inclusive, a queda de todos os índices de criminalidade na cidade de Araras no ano de 2017″.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna