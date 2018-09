Secretário de Esporte se envolve em agressão e vídeo viraliza nas redes sociais

Um vídeo gravado na manhã de hoje, mostrando uma agressão do secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci ao árbitro de uma partida de...

Um vídeo gravado na manhã de hoje, mostrando uma agressão do secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci ao árbitro de uma partida de futebol (amistoso) viralizou nas redes sociais. Segundo o próprio secretário do atual governo, o desentendimento aconteceu após uma acalorada discussão e o árbitro marcar uma penalidade (cartão) à Marcucci.

“Estávamos numa partida para descontrair e aconteceu uma falta, fui discutir as regras com ele e neste momento aconteceu uma ofensa à minha pessoa e um cartão. Perdi a cabeça”, disse ele.

Marcucci se diz arrependido e afirma que a questão já foi resolvida.

“Trata-se de um jogo de futebol em que eu estava no time, atividade esta que é minha e de cunho particular. Sei que não foi legal, mas já me desculpei com o árbitro da partida. Não tenho mais nada a dizer”, finalizou.

A confusão virou até ‘meme’ com a foto do secretário.