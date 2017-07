Secretário de Esporte fala do desempenho de Araras nos Jogos Regionais

Em entrevista à TV Tribuna, o secretário municipal de Esporte de Araras, Douglas Marcucci, conta sobre o desempenho da delegação ararense nos Jogos Regionais...

Em entrevista à TV Tribuna, o secretário municipal de Esporte de Araras, Douglas Marcucci, conta sobre o desempenho da delegação ararense nos Jogos Regionais de Americana, realizados de 11 a 21 de julho.

Araras ficou em 6º lugar na classificação geral, atrás de Campinas (campeã), Limeira, Hortolândia, Indaiatuba e Americana. Essa classificação é significativa, pois envolve todas as cidades participantes da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Araras ficou à frente de cidades teoricamente mais fortes no setor esportivo, como Rio Claro, Santa Bárbara D’Oste, Bragança Paulista, Paulista, entre outras.

A informação da pontuação das cidades foi passada pela Secretaria Municipal de Esporte de Araras, que fez seu próprio levantamento dos pontos conquistados, já que os organizadores passaram a não divulgar mais a classificação das cidades participantes.

A conta é relativamente simples de se fazer, pois o regulamento prevê uma pontuação de acordo com a classificação final de cada modalidade, do 1º ao 8º lugar. Uma equipe que termina como campeã geral conquista 9 pontos; a segunda colocada, 7; a terceira, 6; a quarta, 5; a quinta, 4; a sexta; 3; a sétima, 2; e a oitava colocada, 1 ponto. Quem termina em 9º lugar não soma nenhum ponto ao município.

Desta forma, analisando todos os boletins informativos da Comissão Organizadora, foi possível ver a classificação final de cada modalidade. Araras foi campeã em quatro modalidades: bocha, vôlei de praia feminino, damas e judô feminino. Araras conquistou 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze.

As 10 melhores cidades nos Jogos Regionais de Americana

1º Campinas: 238 pontos

2º Limeira: 206 pontos

3º Hortolândia: 205,5 pontos

4º Indaiatuba: 198 pontos

5º Americana: 189,5 pontos

6º Araras: 169 pontos

7º Rio Claro: 146 pontos

8º Sta Bárbara: 129 pontos

9º Itatiba: 128 pontos

10º Bragança Pta: 115,5 pontos

AS 44 MEDALHAS DE ARARAS NOS JOGOS REGIONAIS

15 DE OURO

Bocha

Damas misto sub-21

Vôlei de Praia Masculino (Fábio Paes e Lucas Borges)

Judô Feminino (classificação geral)

Judô Feminino (Torneio por Equipes)

Judô (Franciele Cadine Terenze – leve)

Judô (Izabela Sommer Franco – meio médio)

Judô (Meire Elen Cornélio de Souza – meio pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – absoluto)

Judô (João Paulo dos Santos Corrêa – ligeiro)

Judô Alexandre Gomes Batista dos Santos – meio leve)

Judô (Kayodê Manu da Silva Alves – leve)

Judô (Paulo Sérgio Segatelle – meio médio)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 200 metros rasos para cadeirantes)

11 DE PRATA

Tênis de Mesa (classificação geral)

Tênis de Mesa (Torneio por Equipe)

Tênis de Mesa (Torneio de Duplas – Leonardo Boloni e Gustavo Remédio)

Ginástica Rítmica (classificação geral)

Karatê (Camila Casarin, kata)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 100 metros rasos cadeirantes)

Atletismo (Revezamento masc 4×100 – Geovane/ Erickson/ Bruno/ Lucas)

Atletismo (Natalia Donizete de Lima – salto em altura)

Capoeira (Letícia Justino Sommer pesado – acima de 68 kg)

Judô (Oséias Teixeira de Oliveira – super ligeiro)

Judô (Júlia Vieira – até 70 kg)

18 de BRONZE

Biribol

Tênis masculino livre

Voleibol masculino adulto

Basquete masculino livre

Xadrez masculino Sub-21 (classificação geral)

Judô Masculino (classificação geral)

Judô Masculino (Torneio por Equipes)

Judô (Cléber Machado de Andrade – absoluto)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Lançamento de Dardo)

Atletismo (Ryan Guedes Ferreira – salto em altura)

Atletismo (Patrícia Santana Skwchinski – 10.000 metros rasos)

Capoeira (Suzane dos Santos – meio pesado – 61,5 kg a 68 kg)

Capoeira (Christian Jonas Mariano meio pesado – 78, 5 kg a 88 kg)

Tênis de Mesa (Torneio Individual – Leonardo Boloni)

Ginástica Rítmica (Aparelho Massas – Maria Rita Cândido)

Ginástica Rítmica (Conj 5 Arcos – Tainá, Ana Laura, Maria Rita, Gabriela, Sthepany)