Secretaria pinta Ginásio e prepara devolução de imóvel alugado

A Secretaria Municipal de Esportes começou esta semana a pintura interna do Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger. Além da melhora visual, o...

A Secretaria Municipal de Esportes começou esta semana a pintura interna do Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger. Além da melhora visual, o ato também é uma preparação para que a Secretaria passe a funcionar num local único.

Atualmente, o Ginásio Municipal é frequentado para a utilização de sua quadra principal para treinos e jogos oficiais, e algumas salas são utilizadas por alguns departamentos da própria Secretaria de Esporte.

Entretanto, no último mandato do prefeito Nelson Brambilla (PT), o governo municipal alugou um outro imóvel (residencial) para ser utilizado como sede administrativa da Secretaria de Esporte, situada na Avenida Zurita, bem próximo do próprio Ginásio Municipal.

O atual secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, informou no início deste ano que a Prefeitura não tinha mais interesse em utilizar esse segundo imóvel, pos dois motivos. Primeiramente para eliminar o gasto de aluguel, e segundo, para retornar a centralização de todos os departamentos da Secretaria de Esporte no prórpio Ginásio Municipal, como sempre ocorreu.

A devolução desse imóvel na Avenida Zurita será a partir de março, pois a previsão é que todos os funcionários da Secretaria passem a trabalhar no Ginásio Municipal a partir de 26 de março.

“Estamos retornando o atendimento nas salas do ginásio para uma economia aos cofres públicos. Hoje a Secretaria está instalada em um imóvel alugado. Além da pintura interna, estamos realizando o orçamento da pintura externa e os reparos na cobertura, pois existem muitas goteiras. Vamos acabar com isso e em breve executaremos esses serviços”, afirmou Marcucci.