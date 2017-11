Secretaria entregará medalhas e troféus dos Jogos Regionais dia 10

Depois de quatro meses, enfim os atletas ararenses que se destacaram nos Jogos Regionais de Americana receberão suas medalhas de troféus. A solenidade de...

Depois de quatro meses, enfim os atletas ararenses que se destacaram nos Jogos Regionais de Americana receberão suas medalhas de troféus. A solenidade de entrega foi marcada pela Secretaria Municipal de Esporte para a próxima sexta-feira (10), às 19h, no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger.

Todos os atletas das cidades da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que disputaram os Jogos Regionais de Americana, no último mês de julho, ficaram sem receber suas premiações, em virtude do atraso por parte dos organizadores (governo estadual e cidade sede) na confecção das medalhas/troféus. Primeiramente houve atraso na licitação, e depois o material foi devolvido ao fornecedor em virtude da má qualidade dos produtos.

A Secretaria de Esporte de Araras recebeu na semana passada seu lote de medalhas, enviada pela Secretaria de Estado, e agendou uma solenidade de entrega para a próxima semana.

Ao todo são 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze. Como em algumas modalidades as conquistas foram coletivas, então o total de medalhas é de 193. A quantidade de troféus é 14, de acordo com a classificação geral das modalidades, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze.

Nesta entrega, a Secretaria de Esporte vai aproveitar para fazer uma solenidade mais ampla, com outros eventos. Começa com o descerramento de uma placa comemorativa da revitalização do Ginásio Municipal (18h), depois haverá a entrega de camisetas aos alunos das escolinhas de basquete masculino e voleibol feminino (18h30), em seguida ocorrerá a entrega das medalhas dos Jogos Regionais (19h), e encerra com um amistoso de voleibol feminino adulto, envolvendo a Seleção da Secretaria de Esporte de Araras e uma Seleção Regional (19h30).

Quem vai receber medalhas e troféus

15 de ouro

Bocha (9 pessoas) 1 troféu

Damas misto sub-21 (10) 1 troféu

Vôlei de Praia Masculino (7) 1 troféu

Judô Feminino (classificação geral) 1 troféu

Judô Feminino (Torneio por Equipes)

Judô (Franciele Cadine Terenze – leve)

Judô (Izabela Sommer Franco – meio médio)

Judô (Meire Elen Cornélio de Souza – meio pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – absoluto)

Judô (João Paulo dos Santos Corrêa – ligeiro)

Judô Alexandre Gomes Batista dos Santos – meio leve)

Judô (Kayodê Manu da Silva Alves – leve)

Judô (Paulo Sérgio Segatelle – meio médio)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 200 metros rasos para cadeirantes)

11 de prata

Tênis de Mesa (classificação geral) (8) 1 troféu

Tênis de Mesa (Torneio por Equipe)

Tênis de Mesa (Torneio de Duplas – Leonardo Boloni e Gustavo Remédio)

Ginástica Rítmica (classificação geral) (8) 1 troféu

Karatê (Camila Casarin, kata)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 100 metros rasos cadeirantes)

Atletismo (Revezamento masc 4×100 – Geovane/ Erickson/ Bruno/ Lucas)

Atletismo (Natalia Donizete de Lima – salto em altura)

Capoeira (Letícia Justino Sommer pesado – acima de 68 kg)

Judô (Oséias Teixeira de Oliveira – super ligeiro)

Judô (Júlia Vieira – até 70 kg)

18 de bronze

Biribol (9) 1 troféu

Tênis masculino livre (6) 1 troféu

Voleibol masculino adulto (15) 1 troféu

Basquete masculino livre (13) 1 troféu

Xadrez masculino Sub-21 (classificação geral) (10) 1 troféu

Judô Masculino (classificação geral) 1 troféu

Judô Masculino (Torneio por Equipes)

Judô (Cléber Machado de Andrade – absoluto)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Lançamento de Dardo)

Atletismo (Ryan Guedes Ferreira – salto em altura)

Atletismo (Patrícia Santana Skwchinski – 10.000 metros rasos)

Capoeira (Suzane dos Santos – meio pesado – 61,5 kg a 68 kg)

Capoeira (Christian Jonas Mariano meio pesado – 78, 5 kg a 88 kg)

Tênis de Mesa (Torneio Individual – Leonardo Boloni)

Ginástica Rítmica (Aparelho Massas – Maria Rita Cândido)

Ginástica Rítmica (Conj 5 Arcos – Tainá, Ana Laura, Maria Rita, Gabriela, Sthepany)