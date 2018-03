Secretaria de Segurança volta ao 8 de Abril e impõe liberação de via pública

A Secretaria de Segurança Pública de Araras promete adotar ainda mais rigor em relação a ruas da região do Jardim 8 de Abril tomadas...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Secretaria de Segurança Pública de Araras promete adotar ainda mais rigor em relação a ruas da região do Jardim 8 de Abril tomadas por estudantes. O problema é que um bar/restaurante do local virou ponto de encontro e estudantes acabam reunidos defronte o bar impedindo o trânsito nas ruas do bairro.

A pasta Municipal insiste nas operações para manter a ordem pública. Por isso na noite desta quarta (14) mais uma vez as forças de segurança tiveram que ir para a região do bairro Jardim Oito de Abril para restabelecer a ordem pública.

Nesta última segunda-feira o Secretário Municipal de Segurança Pública e o Comandante da PM conversaram com o proprietário do estabelecimento conhecido como ‘Padoka’ juntamente com os advogados do comerciante. Teria ficado combinado algumas determinações a serem seguidas pelo estabelecimento para evitar problemas de som alto e fechamento da via pública. Porém a Secretaria de Segurança de Araras entendeu que “não estão sendo cumpridas as determinações legais”.

O Secretário Municipal de Segurança Pública, Marcos Buzolin, deve comunicar outras Secretarias responsáveis pela fiscalização urbana e não se descarta possibilidade de uma tentativa em interditar o comércio.