Secretaria de Saúde fez mais de 200 mil atendimentos de medicamentos em 2017

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CDM (Centro de Distribuição de Medicamentos), divulgou os números de atendimentos aos pacientes e a quantidade de medicamentos dispensados à população. Os dados oficiais se referem aos dois primeiros quadrimestres de 2017, entre janeiro e agosto de 2017, divulgados em audiências públicas de prestação de contas da pasta, realizadas em maio e setembro do ano passado.

Até agosto de 2017 foram atendidos 134.066 munícipes, média de 16.758 por mês. Como os números do último quadrimestre serão apresentados somente este mês, estima-se que outros 67 mil pacientes foram atendidos no período e, somados aos dois primeiros quadrimestres, totalizam mais de 200 mil pessoas atendidas ao longo do ano de 2017.

Mais de 12 milhões de medicamentos foram distribuídos entre janeiro e agosto deste ano. Os medicamentos mais entregues são: para o sistema digestivo (810.008 unidades), ansiolíticos (727.530 unidades) e saúde mental (3.886.287). Em 2017, a Secretaria de Saúde comprou mais de R$ 16 milhões em medicamentos.

Outros dados curiosos foram sobre os processos judiciais e administrativos, em busca de medicamentos. De janeiro a agosto foram quase 5.000 processos atendidos.

Os medicamentos estão disponíveis à população nas seis farmácias municipais: Caem (Centro de Especialidades Médicas) Dr. Nelson Salomé (José Ometto), PSF Jerônimo Ometto (Jardim Cândida), PSF José Fiori (Jardim Fátima), UBS Oswaldo Devitte (Narciso Gomes), UBS Francisco Cascelli (Parque das Árvores) e no Serviço de Saúde Mental Agnaldo Bianchini (Jardim das Flores). (Com informações da Secretaria Municipal de Comunicação)

Atendimentos de alto custo

(Janeiro a Agosto de 2017)

Acolhimento/informações – 5.209

Usuários novos – 836

Usuários em atendimento – 31.352

Processos Judiciais e Administrativos

(Janeiro a Agosto de 2017)

Processos em atendimento – 4.616

Processos novos – 80

Total de processos atendidos – 4.696