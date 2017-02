Secretaria de Esporte mantém parceria com Sayão para tênis de mesa

A modalidade tênis de mesa continuará com espaço na Secretaria Municipal de Esporte, conforme informou o secretário da pasta, Douglas Marcucci. Com o...

A modalidade tênis de mesa continuará com espaço na Secretaria Municipal de Esporte, conforme informou o secretário da pasta, Douglas Marcucci.

Com o objetivo de se manter entre as melhores equipes de tênis de mesa da região, o time da Secretaria de Esporte manterá a parceria com o Sayão FC e também está em busca de novos parceiros para a temporada 2017.

Como o Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger está passando por uma pequena reforma, pintura e adequações, várias salas estarão disponíveis para uso somente a partir de março, quando deve retornar os treinos do tênis de mesa. O professor Rodolfo de Souza Santos deve retornar em março para comandar as escolinhas.

Araras pretende participar de competições regionais neste ano, como Jogos Regionais e Jogos da Juventude; estaduais, com coordenação da Federação Paulista de Tênis de Mesa (FPTM); além de campeonatos nacionais.

Em 2016, Araras faturou o vice-campeonato da Liga Paulista de Tênis de Mesa – fase regional, pela segunda vez consecutiva. O título ficou com a cidade de Piracicaba.