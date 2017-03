Secretaria de Esporte agenda reunião para discutir calendário de campeonatos

Reuniões agendadas para a próxima semana na Secretaria Municipal de Esporte vão discutir a temporada dos campeonatos municipais envolvendo categorias de base e também...

Reuniões agendadas para a próxima semana na Secretaria Municipal de Esporte vão discutir a temporada dos campeonatos municipais envolvendo categorias de base e também veteranos.

Os encontros com atletas e clubes interessados estão marcados para a segunda-feira (6) e na terça-feira (7), no Ginásio Municipal Nelson Rüegger, a partir das 19h. As conversas serão em torno dos torneios voltados a crianças e adolescentes (sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15), e também para a competição com jogadores acima dos 38 anos.

Esses tipos de campeonatos sempre foram organizados pela Secretaria de Esporte, mas a cada governo que muda a gestão nova acaba definindo calendários diferentes.

Segundo nota enviada pelo governo municipal, o secretário de Esporte, Douglas Marcucci disse querer ouvir as sugestões de todos sobre os campeonatos. “Esse campeonato de base será importante para iniciar um novo ciclo dentro do esporte ararense. As crianças e os adolescentes são uma das nossas prioridades e trataremos esta competição de uma maneira especial. Nossa intenção, além do entretenimento, será o foco no social, na responsabilidade e respeito com os adversários. Já na competição de adultos, a reunião servirá para atender e definir as diretrizes do torneio. Queremos atender a todos da melhor maneira possível, vamos ouvir e dar sugestões sobre o assunto”, comentou Marcucci.

Retorno ao Ginásio Nelson Rüegger

O atendimento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte retornou ao Ginásio Nelson Rüegger, diferente do que era realizado na administração anterior.

“Anteriormente, o atendimento ao público em geral e aos esportistas da cidade acontecia em imóvel alugado (na Avenida Zurita). Voltar ao Ginásio Municipal era uma promessa de campanha. Com isso, além da economia com os cofres públicos, concentramos as nossas ações na referência do esporte ararense, que é o Ginásio”, acrescentou o secretário.

Durante esses dois primeiros meses, o Ginásio Nelson Rüegger passou por reparos, na qual recebeu uma nova pintura interna, troca de portas, reparos no sistema elétrico, além de limpeza geral dos corredores, salas, entre outros espaços. O próximo passo será a manutenção da cobertura e da pintura externa do Ginásio.