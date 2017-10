Secretaria amplia opções de esporte e já atende 2,2 mil pessoas

“O esporte vai bem, sim senhor!”. É com essa frase que o secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, relata sua satisfação em conseguir colocar...

“O esporte vai bem, sim senhor!”. É com essa frase que o secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, relata sua satisfação em conseguir colocar em prática várias ações voltadas ao esporte amador de Araras, em apenas nove meses no comando da Secretaria.

Ele assumiu a Secretaria de Esporte em janeiro deste ano, junto com o novo governo municipal, e conseguiu ampliar o leque de opções para a prática esportiva gratuita na cidade, além de várias outras ações.

Entre os trabalhos desenvolvidos nesses nove meses, Marcucci orgulha-se ao relacionar as reformas nas praças esportivas, a contratação de 12 educadores físicos por meio de concurso público, a estruturação de sua equipe administrativa, a implantação de novas escolinhas, parceria com todos os esportistas individuais que necessitam de apoio para disputar torneios e os campeonatos organizados ao longo do ano.

Reformas e economia

A primeira medida logo que assumiu foi a reforma do Ginásio Municipal Nelson Ruegger, a fim de fazer o local voltar a ser a sede administrativa da Secretaria. É que o governo municipal vinha gastando cerca de R$ 50 mil/ano no aluguel de um imóvel na Avenida Zurita, onde funcionava alguns serviços administrativos da Secretaria. O contrato venceu em fevereiro e a atual gestão não renovou mais.

Além da reforma do Ginásio Municipal, a equipe de Marcucci fez uma espécie de “arrastão” em várias outras praças esportivas da cidade, principalmente no ginásio do Centro de Lazer José Alberto Rodini, onde precisou de intervenção na cobertura (telhas e calhas), parte elétrica e parte hidráulica.

Também fez melhorias nos campos de futebol do São João, Joel Fachini, Copacabana, Marabá e Capixaba, além da informatização no setor administrativo dos ginásios do Centro de Lazer Ruy Branco de Miranda e no Centro de Lazer José Alberto Rodini. “Primeiro tínhamos que arrumar a estrutura, então nos centramos em melhorar os prédios públicos”, comentou Marcucci.

Equipe de trabalho

Outro ponto de bastante orgulho para Marcucci foi a formação de sua equipe, com total apoio do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). “Só tenho a agradecer ao prefeito Pedrinho, pois ele deu todas as condições para montarmos uma boa estrutura aqui na Secretaria de Esporte”, disse o secretário.

Quando assumiu em janeiro, a Secretaria contava com um educador físico contratado por concurso público, sendo que outros estavam aprovados e aguardavam suas nomeações. Hoje a Secretaria de Esporte conta com 12, todos concursados. Não há mais professores prestadores de serviços recebendo por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo).

Mesmo com 12, Marcucci relata que a quantidade ainda é insuficiente para atender as pessoas de todos os bairros da cidade, e que atualmente conta com a parceria de alguns outros professores que prestam serviços de forma voluntária em algumas modalidades.

Na área administrativa, todos também trabalham uniformizados. “Quero aqui agradecer a toda minha equipe de trabalho, pois não teríamos sucesso sem a colaboração de todos. Eles se engajaram e estão comprometidos com a administração”, disse.

18 escolinhas esportivas

Somente em nove meses, Douglas Marcucci conseguiu implantar várias escolinhas de modalidades esportivas, além das equipes de competição. Atualmente são 18 escolinhas abertas em vários locais da cidade, atendendo 2200 pessoas, entre crianças, adultos e idosos. “Nossa meta é chegar em pelo menos 4000 pessoas”, disse Marcucci.

Entre as novidades destacam-se o voleibol feminino, retomado depois de mais de 10 anos inativo na Secretaria de Esporte, o handebol, futebol de botão, basquete masculino, karatê e jiu jitsu. No Lago Municipal e no Parque Ecológico, a Secretaria também mantém professores diariamente para orientar quem pratica atividades físicas (7h às 9h e das 18h às 20h30).

Com as escolinhas em andamento, a Secretaria de Esporte mantém algumas equipes de competição, na disputa de torneios regionais. São os casos do basquete feminino, vôlei feminino e futsal masculino e feminino.

Além das escolinhas, muitos outros ararenses que praticam algum esporte por conta própria, seja individualmente ou em grupos, recebem apoio da Secretaria. “O bolo está sendo fatiado para todos; estamos prezando pela igualdade, ou seja, todos que pedem algum tipo de ajuda estamos apoiando, na medida do possível”, relatou Marcucci.

Sobre a organização de eventos, Marcucci ampliou o Futebol Amador, com 32 equipes, e retomou os campeonatos de categorias de base, começando pelo sub-7, até o sub-15. No futsal foi um recorde de participantes: 50 equipes, que ainda disputam os títulos das duas divisões.

Além das tradicionais corridas 24 de Março e da Independência, a Secretaria de Esporte planejou o Festival Kids, em dezembro próximo, para incentivar a participação de crianças em corridas de rua; e para 2018 está programando a Corrida do Baton e o retorno da Olimpíada Estudantil.

“Não sei quanto tempo vou ficar aqui como secretário, mas minha missão é estruturar a Secretaria de Esporte para o futuro gestor não passar o que estamos passando no momento. E isto estou conseguindo”, comentou o secretário.

Escolinhas abertas ao público:

Atletismo

Basquete Masc e Fem

Damas

Futebol Masc e Fem

Futebol Society

Futebol de Botão

Futsal Masc e Fem

Ginástica da Melhor Idade

Ginástica Rítmica

Handebol Masc e Fem

Jiu Jitsu

Karatê

Tênis de Campo

Tênis de Mesa

Voleibol

Voleibol Adaptado

Xadrez

Orientação para atividade física (Lago Municipal e Parque Ecológico)