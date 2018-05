Se não quer ser cobrado…

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mostrado extremamente tranquilo mesmo com a situação de possíveis novas eleições em Araras. Eliseu se mostrou aberto...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mostrado extremamente tranquilo mesmo com a situação de possíveis novas eleições em Araras. Eliseu se mostrou aberto até mesmo a críticas, e disse que é preciso saber absorver as críticas – insistindo ainda que o governo erra, e quando há constatação de erros apontados, há tentativa de corrigi-los. Apesar da decisão negativa contra Eliseu no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), é fato que o governo Eliseu tem continuado com a rotina normal de trabalho, e pessoas próximas ao prefeito garantem que independentemente do que aconteça, ele deve permanecer trabalhando até o último dia sem anormalidade.

Apoio?

O ex-prefeito Nelson Brambilla teria reunido o grupo de partidos aliados a ele na última quarta-feira e segundo nomes próximos a Bonezinho Corrochel, ele seria o mais cotado. Ainda há muito mistério no entorno de um eventual candidato em eleições suplementares, e além de Bonezinho são ventilados outros nomes para o provável pleito: Jackson de Jesus (Pros) e Felipe Beloto (PR). O grupo de Bonezinho quer ambos dentro do grupo e nomes ligados ao ex-vereador entendem que Jackson e Beloto são ótimas referências para compor apoio – eventualmente como vices. A reunião teria tido a participação de Felipe Beloto e outros nomes com boa abertura na política local.

Marcando posição

O diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) emitiu durante a semana uma dura nota contra a candidatura do atual prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), questionando o fato do prefeito ter se candidatado em 2016 sem ter, até aquela data, seu registro deferido. Em tom áspero e firme, os petistas locais criticaram a posição do prefeito justamente porque agora há iminência de nova decisão que possa forçar sua saída do cargo e uma eventual nova eleição para a mesma cadeira.

Ele pode, ele vai

Nomes ligados ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) garantem que ele ainda mantém esperança de se manter no cargo, mas sabe que a situação é muito complicada. Porém o grupo de Eliseu garante que ele pode, sem qualquer dúvida, ser candidato nas novas eleições, já que ele não deu causa ao novo pleito (e sim apenas concorreu porque a Justiça lhe permitia concorrer enquanto não decidia sua situação).

Mostrando serviço

Apesar da confiança de Eliseu, até mesmo o prefeito sabe que pode ser removido da cadeira após a decisão do TSE e poderá ter seu retorno garantido apenas se vencer uma eleição suplementar. Antes disso, então, Pedrinho tem se mostrado até mais atuante e é fato incontroverso que o cumprimento das promessas de campanha tem se intensificado, mesmo com apenas 1 ano e 4 meses de governo. O programa Ganha Tempo é forte exemplo disso – a ideia é começar o serviço o quanto antes. Enquanto governistas garantem que uma possível saída de Pedrinho não mudou nada da rotina e o programa foi lançado “no tempo certo”, oposicionistas garantem que a iminente saída ‘acelerou’ o início de diversas propostas de Eliseu.

Mulheres atuantes

Apesar de ter apenas três vereadores, as mulheres da Câmara de Araras têm se mostrado antenadas nas redes sociais e atuantes até mesmo dentro da Câmara. Deise Olímpio (PSC) não tem se deixado inibir por estar em seu primeiro mandato e tem cobrado firmemente o Executivo. Paralelamente, as vereadoras Regina Corrochel (PTB) e Anete Casagrande (PSDB) seguem atuando intensamente também nas redes sociais. O trio tem usado o Facebook diariamente, e Regina e Anete até aderiram ao Instagram, divulgando em tempo real as ações do mandato. Nomes fortes dentro da Cãmara, Anete por exemplo deve assumir a Presidência da Câmara interinamente e tem sido cotada até como pré-candidata a prefeita numa eventual nova eleição. Regina estaria mais empenhada em tentar eleger o filho Bonezinho, provável candidato de parte da oposição.

Lixo

Em uma fala cuidadosa e em tom de pedido, o prefeito Pedrinho Eliseu falou em seu programa semanal de rádio (nas rádios Clube e Tropical) sobre fato que tem incomodado muitos ararenses: a grande quantidade de lixo colocada fora de dia e horário defronte casas e até mesmo em rotatórias e canteiros centrais de avenidas. Apesar do prefeito ter falado calmamente e clamado aos moradores colaboração, é preciso que se registre que parcela da população continua emporcalhando a cidade sem se conscientizar das próprias obrigações – de colocarem o lixo em dias, horários e locais certos. Nesse ponto é preciso que se repita: a gravíssima falha, nesse caso, é muito mais de parcela da população, e de fato pouco pode fazer o Poder Público sem a colaboração do povo, a não ser impor severas sanções, como multas.

Estacionamento livre

O espaço público vem sendo, há um bom tempo, utilizado como espaço privado por parcela de estacionamentos ou revendas de automóveis de Araras. Apesar desse tipo de medida ser vedada explicitamente pelo Código de Posturas da cidade – que mesmo antigo, previu essa situação – há certa vista grossa em alguns casos. Enquanto a maior parte dos revendedores de veículos respeitam rigorosamente a legislação, parcela menor tem observado que com fiscalização precária, há como se utilizar do espaço público como extensão do privado.

Tática incômoda!?

Opositores ao governo se mostraram irritados com o grupo político do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e do presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM), após a articulação que culminou no afastamento de Pedrão Eliseu da Câmara – a saída temporária dele teria ocorrido para minar qualquer possibilidade de Pedrão assumir a Prefeitura. Isso porque há temor de que isso possa, de alguma forma, inviabilizar uma candidatura de Pedrinho Eliseu numa pretensa eleição suplementar, a ser marcada por ordem do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A tática teria surpreendido a oposição do prefeito, enquanto mostrou que o grupo político capitaneado pela família Eliseu está atento e não deve cometer nenhum deslize que possa impedir uma eventual candidatura de Pedrinho, se necessária de fato.

Receptores digitais

O Município de Araras vai receber em doação da Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – cujo quadro associativo é composto pelas empresas Claro, Tim, Algar e Telefônica (cujo nome fantasia é Vivo) – ao menos 71 antenas de sinal digital e 71 conversores Intelbras digitais. Segundo o documento assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu, os bens móveis mencionados no artigo anterior serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura do Município de Araras, devendo o órgão do Serviço de Patrimônio proceder o seu cadastramento. A associação que doou os equipamentos à Prefeitura foi criada pelas empresas de telecomunicações citadas e é incumbida de operacionalizar e divulgar o processo de transição para a TV digital. A mesma associação deve tomar as medidas necessárias para o remanejamento dos canais de televisão e a solução das eventuais interferências prejudiciais que ocorram com a transição e tem a função de distribuir Conversores de TV Digital e antenas de recepção às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

TORPEDO

“É uma perseguição disfarçada de investigação. (…) Se pensam ainda que ilusoriamente que vão me derrubar, não irão conseguir”

Do presidente da República, Michel Temer (MDB), ao se revoltar com a sequência de divulgações sobre investigações que envolvem seu nome