Sayão traz Tributo a Bon Jovi hoje

Procurando um programa para sábado à noite? Uma boa pedida é o Boteco do Sayão Futebol Clube que traz hoje, a partir das 20h, o Tributo a Bon Jovi. A abertura ficará por conta do Trio Sónata com Rock Nacional e Internacional. Os ingressos estão à venda por R$25.

A Comunidade de Santo Antônio, realiza novamente este fim de semana (02 e 03/06) sua quermesse das festividades do padroeiro, no salão de festas da comunidade no Jardim Santa Rosa. A festa em comemoração aos 30 anos da igreja segue até 13 de junho.

A quermesse acontece todos os finais de semana com comidas típicas como: cachorro quente, pastéis, cuscuz, x-caipira, frango assado e a passarinho, polenta, cervejas, refrigerantes doces, pescaria, além do tradicional show de prêmios. Nos dias 10, 11 e 12 de junho haverá o Tríduo de Missas às 08h30 (10), às 19h30 (11) e às 19h30 (12), no dia 13 tem Missa dos Namorados, Benção do Mastro e do Bolo de Santo Antônio. Como o dia 13 é dia do padroeiro da igreja também haverá missas às 7h, 15h e 19h, com Procissão Luminosa, Benção e distribuição dos pães após as celebrações.

SÁBADO

Festa do Padroeiro – Comunidade de Santo Antônio

Dia: Até 13/06

Horário: 19h30

Local: Salão de Festas da Comunidade Santo Antônio (Rua Barretos, 280 – Jardim Santa Rosa)

Clube da Saudade – 34º Tradicional Festa Junina

Dia: 02/06

Horário: 19h

Atração: Nilbon Richards e Banda Miragem

Ingressos: R$ 15 a venda na secretaria do Clube e na Farmácia Santa Candida. (Grátis: pipoca, algodão doce, quentão, vinho quente, chocolate quente e cama elástica para as crianças)

Local: Clube da Saudade de Araras

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 02/06

Horário: 21h

Atração: Banda Definison

Local: Clube do Bancários

Domingo

Teatro Estadual – O Que Vai Ser Quando Crescer?

Dia: 03/06

Horário: 16h

Atração: espetáculo infantil – O Que Vai Ser Quando Crescer?

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Vem aí

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: 10/06 e 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima