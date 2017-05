Sayão conquista título de Torneio Feminino de Bocha

O Sayão FC conquistou no último domingo (21) o título do Torneio Feminino de Bocha, realizado no próprio clube ararense envolvendo quatro equipes....

O Sayão FC conquistou no último domingo (21) o título do Torneio Feminino de Bocha, realizado no próprio clube ararense envolvendo quatro equipes. Além do Sayão, também participaram três equipes de Limeira: Gran São João-A, Gran São João-B e Nosso Clube.

Cada equipe era composta por 3 duplas, e todas as equipes se confrontaram. Sagrou-se campeão o Sayão por ter ganho o maior numero de partidas, seguido de Gran São João-B.

Copa Metropolitana

Na 7ª rodada da Copa Metropolitana de Bocha, a equipe de bocha masculina do Sayão/Secretaria de Esporte enfrentou no último final de semana a equipe Santo Antonio, de Campinas, e acabou perdendo por 3 a 2. O jogo foi no próprio Sayão.

Apesar da derrota, o Sayão ocupa atualmente a 4ª colocação do campeonato, entre as nove equipes participantes da região de Campinas. A Campineira/Vila lidera com 21 pontos, seguida de Santo Antonio/Campinas (20), Jardim Eulina (20), Sayão (18), Nosso Clube (14), Internacional (13), Piracicaba/Abodi (11), Gran São João (10) e Piracicaba/Rec (9).

No próximo sábado (27) o Sayão enfrenta o Gran São João na cidade de Limeira, valendo pela 8ª rodada. O Sayão é o atual campeão da competição.