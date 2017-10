Savegnago faz contratações online e local das obras

A Rede Savegnago está contratando mão de obra para trabalhar no supermercado e Centro de Distribuição que estão sendo construídos na cidade. Estão selecionando...

A Rede Savegnago está contratando mão de obra para trabalhar no supermercado e Centro de Distribuição que estão sendo construídos na cidade. Estão selecionando profissionais para ocupar centenas de cargos. Os currículos dos candidatos estão sendo recebidos online pelo e-mail cd.gestaorh@savegnago.com.br e na obra onde está sendo construída a loja, na Avenida Dona Renata (próximo do Colégio COC)

As vagas para trabalhar no Centro de Distribuição: operadores de empilhadeiras, motoristas, conferentes, auxiliares de limpeza, depósito, administrativo e de cozinha. O centro está sendo construído na Avenida Júlio Victorello, paralela à Via Anhanguera. A área construída será de 10.300m², em um terreno de 30mil m². Para estas vagas o interessado deve encaminhar o currículo para cd.gestaorh@savegnago.com.br.

Já para o supermercado, as contratações são de profissionais para os setores de frios, hortifrúti, padaria, açougue, operadores de caixas, depósito, empacotadores, transporte, lançadores e vagas de liderança. Os currículos podem ser deixados diretamente no local na obra onde está sendo construída a loja na na Avenida Dona Renata, próximo do Colégio COC, ou também pelo e-mail cd.gestaorh@savegnago.com.br .

“Houve um grande empenho desta administração para trazer o Centro de Distribuição para Araras. Eles já estavam pensando em instalar em outros municípios, mas conseguimos que viessem para cá. É muito bom para a cidade porque vai gerar vários empregos”, disse o secretário municipal de Governo, Ricardo Franco.

A loja e Centro de Distribuição

O prédio que abrigará o supermercado Savegnago contará com estacionamento no térreo e a loja no primeiro piso. Para o cliente chegar do estacionamento até a loja, duas esteiras rolantes darão esse conforto, facilitando o acesso ao supermercado, além das escadas. O supermercado de 8000 m², reunirá o que há mais de moderno em termos de equipamentos e atendimento. Dentre as novidades, o cliente Savegnago poderá fazer compras online no site do supermercado e haverá alguns caixas ‘self checkout’, muito utilizado nos Estados Unidos, onde o próprio consumidor registra e paga suas compras sem a função do operador de caixa. A previsão é de que até dezembro a loja seja inaugurada.

O Centro de Distribuição será instalado em um galpão alugado às margens da Rodovia Anhanguera e de propriedade do empresário Gino Bolognesi. O empreendimento,

terá 8 mil metros quadrados e vai atender lojas de cerca de 22 cidades da região.

A rede Savegnago possui hoje 40 lojas, atua há mais de 40 anos no interior de São Paulo, emprega mais de 8000 colaboradores e ocupa lugares expressivos no ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados). Dados da entidade revelam que a rede é 1º lugar no interior paulista, 6º lugar no Estado de São Paulo e 12º no Brasil.