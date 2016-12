Savegnago confirma que vai se instalar em Araras até 2018

Após anos de negociação dentro de Araras a rede de supermercados Savegnago confirmou à Tribuna na última segunda-feira (12) que já fechou parceria e...

Após anos de negociação dentro de Araras a rede de supermercados Savegnago confirmou à Tribuna na última segunda-feira (12) que já fechou parceria e irá montar sua loja em Araras até 2018.

O Savegnago divulgou ainda à Tribuna, já oficialmente, que espera abrir em torno de 200 vagas de trabalho. Apesar da rede não divulgar seu novo endereço, Tribuna apurou que a localidade mais provável seria ao lado de onde hoje funciona o Colégio Coc de Araras, em terreno amplo.

A rede nunca escondeu sua intenção em abrir uma filial em Araras. Em março deste ano, quando se soube que a rede Tiradentes (que até então tinha quatro supermercados em Araras) iria negociar duas de suas lojas, o Savegnago foi a rede estimada para vir a Araras assumir essas duas lojas. Ainda em março o Savegnago chegou a confirmar oficialmente que “houve interesse da rede e chegou a negociar com os proprietários do Tiradentes, mas não chegou a fechar o negócio porque não houve acordo entre as partes”. A negociação aconteceu entre o final de 2015 e os primeiros meses de 2016.

Mesmo assim sabia-se que a rede nunca desistiu de instalar sua loja em Araras. Isso porque a rede tem lojas em cidades próximas, e o que se sabe é que Araras faz parte do plano estratégico do Savegnago, que já atua em cidades próximas. Há pouco mais de um ano a rede inaugurou sua primeira loja na vizinha Rio Claro, por exemplo. A rede já tem força em cidades como São Carlos e Araraquara, mas tem seu maior número de lojas concentrado na região de Ribeirão Preto, também nas cidades de Franca e Barretos, Bebedouro e Jaboticabal.

Tribuna também apurou que a rede Savegnago até chegou a se envolver na negociação do campo do Comercial (Estádio Joel Fachini) e que a meta da rede era implantar sua loja próximo àquele endereço, mas a ideia acabou perdendo força com o tempo.

A própria rede sempre anunciou sua intenção de propagação para o eixo da rodovia Anhanguera, do qual Araras faz parte. “Para os próximos anos a empresa já vislumbra uma nova região de atuação seguindo o eixo da rodovia Anhanguera, a região de Campinas, com áreas já definidas nas cidades de Limeira e Piracicaba”, relata em nota a própria empresa em seu site institucional.

A rede comemorou em agosto de 2016 seus 40 anos com a inauguração do novo Centro Administrativo, medindo 5.770 m² de área construída, feito para acolher toda a equipe de negócios e receber os parceiros. “Neste ano a rede inaugurou também mais quatro lojas, (consolidando a participação em cidades já atendidas, e abrindo novas regiões, com a chegada em Rio Claro), onde foram gerados mais de 850 novos empregos diretos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento nas regiões de atuação”, cita a mesma rede em seu site.

Rede é da cidade de Sertãozinho e tem 40 anos

A Rede Savegnago começou suas atividades em 30 de agosto de 1976. Naquela época Aparecido Savegnago, ao lado dos filhos José Carlos, Antônio Aparecido (Toninho) e Sebastião Edson (Chalim), inaugurou a primeira loja da rede na cidade de Sertãozinho/SP. Até 1986 foram abertas mais quatro lojas naquela cidade.

O processo de expansão para outras cidades teve início com a inauguração da primeira loja em Ribeirão Preto (1988) e uma loja em Jardinópolis. Nos anos 90, o Savegnago Supermercados iniciou um novo eixo de crescimento para a cidade de Franca, polo nacional do setor calçadista.

Depois houve a abertura de mais filiais em novas cidades, como Barretos (2003), conhecida nacionalmente pela Festa do Peão de Barretos, Bebedouro e Araraquara (2010).

Já em 2009 foi implantado o Centro de Distribuição, no modelo cross docking, na cidade de Ribeirão Preto.

A maior expansão da história da empresa ocorreu no ano de 2012, no qual foram inauguradas mais oito lojas, destacando a entrada em três novas cidades, Monte Alto, Matão e duas em Jaboticabal, a segunda loja em Araraquara e, por fim, solidificou o mercado de Ribeirão Preto com mais três unidades.

Em 2013, a cidade de São Carlos recebeu sua primeira loja. Em 2015 investiu novamente em São Carlos com um open mall, que concentra operações de home center, alimentação, academia, lojas em geral e a segunda loja daquela cidade.

Em 2015 houve a implantação da nova estrutura societária com a criação da Savegnago Participações e Negócios S.A., que consolidou todas as operações do grupo: Savegnago Supermercados, Savegnago Online, Auto Posto Savegnago, Star Cine, SAC (Savegnago Administradora de Cartões), SEP (Savegnago Empreendimentos e Participações) e SDI (Savegnago Desenvolvimento Imobiliário).

Segundo a rede, a empresa emprega cerca de 7.300 colaboradores e ocupa lugares expressivos no ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Dados da entidade revelam que a rede é 1º lugar no interior paulista, 6º lugar no Estado de São Paulo e 13º no Brasil.