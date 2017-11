Savegnago confirma inauguração de loja em dezembro

Agora é oficial: a Rede Savegnago confirmou a inauguração do supermercado de Araras ainda este ano. A previsão inicial era dezembro deste ano e...

Agora é oficial: a Rede Savegnago confirmou a inauguração do supermercado de Araras ainda este ano. A previsão inicial era dezembro deste ano e está confirmada a informação. Esta unidade da rede vai gerar 300 empregos diretor e indiretos e já está em processo de contratação.

O prédio que abrigará o supermercado Savegnago está em fase adiantada de obras e contará com estacionamento no térreo e a loja no primeiro piso, na Avenida Dona Renata. A loja seguirá o padrão da rede em tecnologia e equipamentos de ponta das novas lojas inauguradas este ano. O diferencial será a comunicação visual voltada a um tema específico para a cidade.

Além da loja, a rede de supermercados está construindo um Centro de Distribuição, que será instalado em um galpão na Avenida Júlio Victorello, paralela à Via Anhanguera. A área construída será de 10.300 m², em um terreno de 30 mil m². Esta unidade será inaugurada somente em 2018 e ainda não tem data definida.

Contratações

A Rede Savegnago está contratando mão de obra para trabalhar no supermercado e no Centro de Distribuição. Os currículos dos candidatos estão sendo recebidos online pelo e-mail cd.gestaorh@savegnago.com.br e na obra onde está sendo construída a loja, na Avenida Dona Renata (próximo do Colégio Coc).

As vagas para trabalhar no Centro de Distribuição são para operadores de empilhadeiras, motoristas, conferentes, auxiliares de limpeza, depósito, administrativo e de cozinha. Para estas vagas o interessado deve encaminhar o currículo para cd.gestaorh@savegnago.com.br.

Já para o supermercado, as contratações são de profissionais para os setores de frios, hortifruti, padaria, açougue, operadores de caixas, depósito, empacotadores, transporte, lançadores e vagas de liderança. Os currículos podem ser deixados diretamente no local na obra, onde está sendo construída a loja na na Avenida Dona Renata, ou também pelo e-mail cd.gestaorh@savegnago.com.br.