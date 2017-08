Savegnago anuncia instalação de Centro de Distribuição em Araras

A Rede Savegnago de Supermercados, com sede em Sertãozinho/SP, anunciou a implantação de um Centro de Distribuição no Distrito Industrial 5, em Araras. A...

A Rede Savegnago de Supermercados, com sede em Sertãozinho/SP, anunciou a implantação de um Centro de Distribuição no Distrito Industrial 5, em Araras. A novidade permitirá uma operação mais rápida de abastecimento das lojas, que farão os pedidos diretamente ao CD, além de proporcionar agilidade na reposição das mercadorias e redução de custos.

O empreendimento será instalado em um galpão alugado às margens da Rodovia Anhanguera e de propriedade do empresário Gino Bolognesi. O anúncio oficial acontece nesta terça (29), no gabinete do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), para imprensa e autoridades locais, com a presença de diretores da rede.

A empresa não divulgou qual será o tamanho do Centro de Distribuição e nem o investimento para sua implantação, mas a área possui 10 mil metros quadrados. Segundo a rede de supermercados, a unidade local deve gerar cerca de 300 empregos diretos. O local também vai atender lojas de cerca de 22 cidades da região.

“Houve um grande empenho desta administração para trazer o Centro de Distribuição para Araras. Eles já estavam pensando em instalar em outros municípios, mas conseguimos que viessem para cá. É muito bom para a cidade porque vai gerar vários empregos”, disse o secretário municipal de Governo, Ricardo Franco.

Além do CD, a rede também deve inaugurar até dezembro deste ano uma de suas lojas, que já está sendo construída na Avenida Dona Renata, próximo ao Colégio Coc de Araras. Este empreendimento ocupará uma área de 8 mil metros quadrados e deve iniciar suas atividades no início de 2018. O prédio contará com estacionamento no térreo e a loja no primeiro piso. Para o cliente chegar do estacionamento até a loja, duas esteiras rolantes darão esse conforto, facilitando o acesso ao supermercado, além das escadas.

A rede vai disponibilizar caixas ‘self checkout’, onde o próprio consumidor registra e paga suas compras sem a função do operador de caixa. Esta loja irá gerar 250 empregos, segundo informado pela empresa. Com os dois empreendimentos seriam gerados cerca de 500 postos de trabalho na cidade pelo grupo Savegnago.

A rede, que vem ampliando suas atividades, conta hoje com cerca de 40 lojas e emprega mais de 7 mil funcionários. Segundo ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) a rede Savegnago ocupa o 1º lugar no interior paulista, 6º lugar no Estado de São Paulo e 12º no Brasil – conforme dados informados pela Prefeitura de Araras em maio.

A Rede Savegnago conta hoje com apenas um Centro de Distribuição para atender suas lojas, localizado em Ribeirão Preto. A rede estava em busca de um local para instalar um segundo Centro de Distribuição, quando começaram as negociações com Araras e, julho deste ano.