Saúde vai disponibilizar 50 doses diárias de vacina contra Febre Amarela em Araras

A Prefeitura de Araras acabou se soltar nota informando que a partir da próxima segunda-feira (29 de janeiro) serão disponibilizadas 50 doses diárias de vacina contra a Febre Amarela na Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento será de segunda a quinta, das 7h às 14h. Apesar disso a pasta destaca que a vacina não será disponibiliza a qualquer pessoa: serão imunizados somente quem retirar as 50 primeiras senhas na sede da Secretaria.

Além disso a Secretaria não quer permitir que quem não precise da vacina agora retire a oportunidade de quem vai viajar de se vacinar. Por isso somente as pessoas que vão viajar para áreas de risco e que sejam residentes em Araras serão atendidas. Apesar de Araras estar fora da área de risco da Febre Amarela, a pasta tem registrado uma procura excessiva e tem constatado que a população ainda tem receio e busca a vacina sem necessidade.

A alta procura pela vacina na semana passada, inclusive por moradores de outras cidades, acabou esgotando o estoque da Secretaria de Saúde de Araras. Um novo lote chega nesta semana, e o atendimento geral começa no dia 29.

Só poderão se vacinar no dia se a pessoa tiver com sua carteira de vacinação em dia. Portanto, os interessados devem providenciar suas carteiras da vacinação com antecedência no posto médico mais próximo de sua casa.