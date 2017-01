Saúde pode ter número menor de médicos por UPA

O Ministério da Saúde anunciou no final de dezembro, a flexibilização de regras para o funcionamento das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Com a...

O Ministério da Saúde anunciou no final de dezembro, a flexibilização de regras para o funcionamento das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Com a mudança, uma UPA pode funcionar com até dois médicos, metade do que a regra atual que exige quatro profissionais. A equipe de profissionais também vai variar de acordo com o número de plantonistas.

Com a determinação, o gestor municipal é quem vai definir o número de profissionais na equipe. Em Araras atualmente, de acordo com o sistema do Ministério da Saúde, a UPA Elisa Sbrissa Franchozza (zona leste), possui seis médicos, mas pode ficar com dois.

“A UPA de Araras funciona com três médicos em plantões de 12 horas por turno. Portanto em 24 horas, são 6 médicos que atendem ininterruptamente. São dois clínicos gerais e um pediatra por turno de 12 horas. No caso de Araras, (se fosse implantada a redução), temos três médicos por turno, um a mais do mínimo exigido”, encerra a nota oficial.

A Prefeitura informou que o secretário de Saúde, Luis Emílio Salomé, está avaliando se irá implantar as mudanças nas unidades da rede municipal.

“Ele está avaliando todas as unidades de saúde do município, todo pessoal e áreas técnicas especificamente. A partir desta análise, é que se pode avaliar se irá ou não se adequar às novas normas do Ministério da Saúde e do MP no caso das UPAs. Por enquanto fica tudo como está, mesmo porque hoje ainda é o terceiro dia do novo governo, haja visto que a área da saúde conta com um número grande de equipamentos e funcionários e requer um tempo até tudo se organizar com o novo comando”, informou em nota a Secretaria de Comunicação.

A partir do tamanho da equipe médica, será estabelecido o valor de custeio que será repassado ao município. Uma UPA com dois profissionais, por exemplo, receberá um incentivo financeiro para custeio de R$ 50 mil enquanto uma com nove profissionais receberá R$ 250 mil.

Conselho Federal de Medicina

O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiram notas oficiais afirmando que a medida vai sobrecarregar a equipe médica e prejudicar o atendimento aos pacientes.

De acordo com a nota das entidades “em lugar de alívio, prevemos estresse e aflição de homens e mulheres que ficarão por incontáveis horas à espera de uma consulta pelo simples fato de que a quantidade de médicos estará subdimensionada”, diz a nota.

A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para o risco da síndrome de burnout, distúrbio ocasionado por esgotamento físico e mental. Os pediatras também ressaltam que o atendimento ficará comprometido, já que os médicos ficarão limitados, sem espaço para o diálogo, para anamneses (interrogatórios médicos ao paciente) e exames físicos acurados. Além de ser ampliado o número de prédios (e de fachadas), os aparelhos (e custos) envolvidos, mas não o número de profissionais disponíveis para fazer o atendimento.

“O ministro diz que é melhor ter uma UPA com dois médicos do que fechada, mas não leva em conta que as unidades possuem equipes multidisciplinares”, afirma a entidade.

Ambas as instituições afirmaram que tomarão as providências cabíveis contra a medida.