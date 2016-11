Saúde gasta R$ 32,5 mil/mês com acidentes de trânsito

Atendimentos para as vítimas de acidentes de trânsito prestados pelo Pronto Socorro da Santa Casa e internações no Hospital São Luiz somaram R$ 618.246,77...

Atendimentos para as vítimas de acidentes de trânsito prestados pelo Pronto Socorro da Santa Casa e internações no Hospital São Luiz somaram R$ 618.246,77 em apenas 19 meses entre os anos 2014 e 2016, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Por mês, os cofres públicos gastaram média de R$ 32.539,30, mas o valor pode ser maior já que Tribuna não conseguiu levantamento completo dos 31 meses que compreende o período.

Os dados foram solicitados pela Tribuna por meio da Lei de Acesso à Informação. Eles não estão completos, pois como citado, incluem apenas 19 meses de dois anos: oito meses de 2014, quatro de 2015 e sete de 2016. O ideal, solicitado pela reportagem, seria os 31 meses do período de janeiro de 2014 a julho deste ano.

Questionada sobre ausência de alguns dados, a Secretaria Municipal da Saúde esclarece que “a Santa Casa de Araras não estava nutrindo o sistema de atendimento corretamente e que passou a fazer neste ano”.

O objetivo da reportagem era traçar diagnóstico dos gastos públicos com atendimentos das pessoas feridas em acidentes de trânsito a partir de janeiro de 2014, quando teve início a fiscalização dos limites de velocidade das ruas e avenidas pelos radares móveis – operados pelos agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e Guarda Municipal.

Como os dados não estão completos, a reportagem analisou somente os 19 meses com registros informados pela planilha da Saúde e que inclui verbas do SUS (Sistema Único de Saúde) e também da Prefeitura. No período, foram realizados 1.662 atendimentos para pessoas feridas em acidentes de trânsito somente no Pronto Socorro da Santa Casa. As vítimas foram atendidas e liberadas em seguida, sem necessidade de internação, pois os ferimentos foram leves ou médios.

Se somados os 19 meses pincelados do período o custo total de atendimentos no Pronto Socorro (R$ 142.238,46) e internações (R$ 476.008,31) são de R$ 618.246,77. O custo mensal de atendimentos nos dois setores é de R$ R$ 32.539,30 (total multiplicado pelos 19 meses), mas pode ser maior se inclusos 12 meses que não foram divulgados. Tribuna apurou ainda que, se multiplicar a média de R$ R$ 32.539,30 em 31 meses (janeiro de 2014 a julho de 2016), o custo total pode ser de R$ 1.007.500.

Em tempo: a base de dados dos custos para os cofres públicos é para vítimas que sofreram acidentes na área urbana – de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil – e nas rodovias que cortam o município: Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191) – ambas sob responsabilidade do Estado.

Custos para o Pronto Socorro somam mais de R$ 100 mil

O primeiro caso analisado pela Tribuna é dos atendimentos prestados pelo Pronto Socorro da Santa Casa. As vítimas não necessitaram de internações devido à baixa gravidade dos ferimentos.

De 2014 a 2016 foram registrados 1.662 atendimentos – ressalta-se que os dados incluem somente 19 meses do período e não 31 do total. O custo para os cofres públicos foi de R$ 142.238,46. Se analisado por ano, de maio a dezembro de 2014, ficaram em R$ 57.334,76.

Em quatro meses de 2015 divulgados pela Saúde (janeiro, fevereiro, março e abril) os custos foram de R$ 29.883,10. No ano seguinte, de janeiro a julho de 2016, os gastos somaram R$ 55.020,60 – queda na comparação com soma dos meses semelhante em 2014.

Além dos gastos, Tribuna também analisou o número de atendimentos em todos os anos. Nos oito meses de 2014 foram atendidas 679 pessoas, nos quatro meses de 2015 foram 362 e nos sete meses de 2016 foram 621.

Custos com internações somam mais de R$ 476 mil

Outro dado analisado inclui as internações registradas no período e ele pode indicar se a gravidade dos acidentes aumentou ou reduziu no período de 2014 a 2016. De maio a dezembro de 2014 os gastos com internações somaram R$ 202.333,62 – 63 internações.

Em 2014, com apenas quatro meses divulgados, foram internadas 25 pessoas e com custos de R$ 74.619,53. Neste ano, de janeiro a julho, foram internadas 83 pessoas e gastos somam R$ 199.055,16. Se analisados sete meses deste ano com os oito meses de 2014, as internações aumentaram de 63 para 83 – 20 a mais.

Feridos em acidentes têm queda, segundo governo do Estado

Apesar dos custos se manterem relativamente estáveis para os feridos em acidentes de trânsito desde 2014, os dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) apontam redução dos feridos em acidentes de trânsito a partir de 2014 – quanto teve início a fiscalização com radares móveis.

Mais uma vez, Tribuna ressalta que os dados incluem acidentes registrados na zona urbana – sob responsabilidade da Prefeitura – e nas duas rodovias – responsabilidade do Estado de São Paulo.

Em todo o ano de 2014, 887 pessoas ficaram feridas – gravemente ou não – em acidentes de trânsito e oito mortes foram registradas. No ano seguinte houve queda de feridos para 770, mas as mortes aumentaram para 12. De acordo com apuração da reportagem, a maioria aconteceu nas rodovias sendo a Wilson Finardi (SP-191) a líder das mortes.

De janeiro a agosto deste ano, 517 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito e com cinco mortes registradas – duas na área urbana e as demais em rodovias. Assim como nos anos anteriores, as principais vítimas dos acidentes e das mortes são motociclistas.

Números de Araras seguem padrão nacional

Os gastos públicos com acidentes de trânsito em Araras são considerados altos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, que argumenta que a imprudência ainda é a principal responsável pelos acidentes. Uma campanha educativa de trânsito será realizada nos próximos dias e pretende focalizar respeito ao pedestre, aos limites de velocidade e à sinalização de “Pare” nos cruzamentos e rotatórias.

De acordo com dados técnicos da Segurança Pública, quase 90% dos acidentes nestes pontos se devem à imprudência. Apesar dos gastos continuarem alto na cidade depois do início da fiscalização com radares móveis, campanhas educativas e reforço na sinalização, eles seguem realidade verificada em todo o Brasil.

O assunto foi debatido em setembro durante Congresso Brasileiro sobre Acidentes e Medicina do Tráfego, ocorrido no Rio Grande do Sul, que divulgou que os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes no Brasil. Aliás, o Brasil tem o quinto trânsito mais violento do mundo e perde somente para Índia, China, Estados Unidos e Rússia.

Cerca de 45 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito e, além das mortes, outros problemas considerados graves são apontados como as internações e demoradas recuperações, na maioria das vezes, causando despesas consideráveis ao Governo, que acaba deixando de investir em outros programas de saúde.

De 2008 a 2013, o número de internações devido a acidentes de transporte terrestre aumentou 72,4%. Em 2013, o SUS registrou 170.805 internações por acidentes de trânsito e R$ 231 milhões foram gastos no atendimento às vitimas – números que compreendem todo o Brasil. Esse valor não inclui custos com reabilitação, medicação e o impacto em outras áreas da saúde.

Ministério da Saúde estima que 70% dos serviços de emergência do País são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. De acordo com a PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), realizada em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2014, 24% dos motoristas do Brasil disseram associar ou já ter associado álcool e direção.

Ainda segundo a PNS, metade da população (49,8%) admite nem sempre usar o cinto de segurança no banco de trás dos veículos. Nas áreas rurais do país, 41% afirmam que nem sempre usam capacete quando estão na garupa das motos.