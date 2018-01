Saúde financeira

Editorial 20 de janeiro de 2018 Tribuna do Povo

A situação financeira de Araras e de qualquer município do Brasil não é das mais confortáveis. Basta uma análise superficial para constatar que os...

Compartilhe em suas redes sociais!

A situação financeira de Araras e de qualquer município do Brasil não é das mais confortáveis. Basta uma análise superficial para constatar que os municípios têm arrecadado menos com a crise financeira que assolou o Brasil, e agora tentam se reanimar.

Diversos estados da federação estão simplesmente “quebrados”. Desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a crise gerou atrasos nos pagamentos de servidores públicos, inclusos aí policiais, bombeiros, médicos e demais trabalhadores, só agravando a situação já caótica da economia nacional.

O governo do Estado de São Paulo também não tem nadado de braçadas e há notícias de investimentos cortados e de obras desaceleradas. Apesar das contas, em tese, estarem fechadas, é preciso se considerar que São Paulo tem a maior dívida dentre todos os estados da nação. Ou seja, não tem se registrado a calamidade, por aqui, que se viu em outros locais, mas a situação não é tão confortável quanto se aparenta.

Ainda assim a notícia positiva é que São Paulo não decretou calamidade ou emergências para combater suas dívidas, mesmo sendo o maior devedor do Brasil em números absolutos – segundo reportagem da Jovem Pan, os débitos dos estados com a União somam R$ 428 bilhões, dos quais R$ 205 bilhões são do contingente paulista.

Mesmo assim o estado de São Paulo não tem atrasado pagamentos de salários ou compromissos com fornecedores, mas o estado enfrentou crises em algumas empresas públicas, universidades e fundações.

A situação de Araras talvez se assemelhe à do estado nesse comparativo. A atual gestão tem “suado a camisa” para tentar ter dinheiro em caixa para investir, pagar as contas e ainda manter a cidade limpa, organizada e bem cuidada. Ainda assim há atrasos a fornecedores – e em valores significativos.

A situação só não é “pior” porque Araras não apresenta endividamento comprometedor, perto da realidade de outros municípios. São raros os legados positivos de administrações na área financeira, mas se por um lado a gestão Nelson Brambilla (PSB) foi inabilidosa na questão da Araprev e é acusada pelo atual governo de ter deixado valores milionários a se pagar, por outro merece elogios a atitude do governo passado em não deixar outros significativos valores comprometidos a longo prazo – há quem arrisque o palpite de que se não fosse a situação junto à Araprev, poderia se dizer que a saúde financeira do município era plena ao final de 2016, quando se compara a situação ararense à das cidades brasileiras.

Justamente por não haver vultuosos endividamentos o atual governo tem conseguido garantias para financiamentos, que devem ser pagos ao longo de anos ou talvez décadas. Tais financiamentos são positivos por um lado, já que as taxas de juros são “de pai pra filho”, justamente porque a origem do dinheiro é de entes ligados ao governo federal.

Mas é preciso cuidado com essa captação pecuniária, que não pode comprometer a saúde financeira futura, tampouco a já míngua capacidade de investimentos do município. É preciso usar esse dinheiro, prioritariamente, em áreas que gerem receitas ao município – afinal os financiamentos funcionam como uma espécie de empréstimo, que precisa ser quitado aos poucos.

Além disso, não se pode ter a ilusão de captar valores indiscriminadamente, já que essa conta será paga pelos ararenses – e o alerta serve para todas as gestões, presente e futuras. Afinal somente em tempo de vacas magras, como hoje ocorre, é que o cinto aperta. E se apertar demais, a ponto de suprimir no futuro a capacidade de investimentos do município, podemos passar por uma crise como a atual numa situação tão caótica como a que tem se visto em tantas cidades e estados brasileiros.