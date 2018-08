Saúde convoca pais para vacinar seus filhos

Famílias de crianças com idades entre um e cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) que...

Famílias de crianças com idades entre um e cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) que estudam na rede municipal de ensino foram convocadas, por escrito, pela Secretaria Municipal de Saúde, para comparecerem neste sábado a um dos postos de vacinação que estará oferecendo a imunização contra a Poliomielite e Sarampo. O comprovante de vacinação deverá ser entregue pelos pais às escolas até dia 15 de setembro.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal que está baixa no município, como, aliás, vem acontecendo em todo o Brasil, levando até mesmo a sucessivos alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, que considera como em situação de risco qualquer município onde a vacina não alcance pelo menos 95% das crianças.

Em Araras, em 2016, a vacinação contra a Poliomielite atingiu apenas 60,8% das crianças alvo. Já no ano seguinte, 2017, esse percentual melhorou, foi de 80,8%, mas, ainda assim, abaixo do preconizado pelo Ministério e inserindo a cidade no grupo de risco para retorno da doença, erradicada há décadas do País.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2017 a cobertura da vacina Tríplice Viral (Sarampo/Caxumba/Rubéola) foi de 77,26%; e a da vacina DTP (Difteria/Tétano/Coqueluche) foi de 75%.

Dia D

A Campanha Nacional contra a Poliomielite e Sarampo será realizada em todo o Brasil de 6 a 31 de agosto. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Araras programou quatro sábados de agosto como “Dia D” para vacinar as crianças já a partir do sábado próximo, dia 4.

Além dos quatro sábados, as seis salas de vacinação da cidade vão atender as crianças de segunda a sexta-feira, normalmente, a partir do dia 6 de agosto.

A medida da Secretaria Municipal de Saúde, de enviar a convocação aos pais, foi tomada segundo o secretário da pasta e médico Luiz Emílio Salomé, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. “Fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação e elaboramos um documento de uma certa forma ‘obrigando’ os pais, para que eles tenham a atenção devida, levem as crianças nas nossas unidades e façam as vacinas e as correções eventuais, colocando em dia a caderneta de vacinação. O principal objetivo é atingir o maior número possível de crianças para que não tenhamos problemas com essas duas situações, da poliomielite e o sarampo”, disse ele.

Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) determinou que a rede municipal de ensino só aceite matrículas ou rematrículas de crianças na rede municipal de ensino se a família apresentar a carteira de vacinação atualizada. “É uma das respostas da Prefeitura ao desafio de ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite e outras doenças graves que ameaçam retornar ao nosso ambiente”, disse.

Sarampo e acordo multilateral

O governo brasileiro pediu recentemente ajuda ao presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, para alterar o acordo assinado entre membros da Opas (Organização Pan -Americana de Saúde), para conseguir obrigar venezuelanos a tomar vacinas ao entrar em território brasileiro. A preocupação se justifica, também, porque um caso de Poliomielite foi registrado recentemente na Venezuela, país em profunda crise econômica e política e, de onde estão partindo milhares de refugiados, inclusive em direção ao Brasil.

O Ministério pediu que o Brasil seja autorizado a exigir que os venezuelanos que entrem no país sejam vacinados na fronteira. O Brasil é signatário de um acordo multilateral com os países da Opas que não permite a imposição do esquema nacional de vacinação a cidadãos que transitem pela região. A situação emergencial, entretanto, com o registro de surtos da doença em diferentes regiões do Brasil, justifica a alteração dos termos do acordo.

Até ontem, Brasil registrava 1053 casos confirmados de Sarampo

Boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revela que o país já registra 1.053 casos confirmados de sarampo, sendo 742 no Amazonas e 280 em Roraima. Há ainda casos considerados isolados em São Paulo (1), no Rio de Janeiro (14), no Rio Grande do Sul (13), em Rondônia (1) e no Pará (2).

De acordo com a pasta, pelo menos 4.470 casos permanecem em investigação no Amazonas e 106 em Roraima. “O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário ao estado. Cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados”, informou o Ministério.

Sintomas

O sarampo, uma das doenças mais contagiosas, afeta principalmente crianças. É transmitido pelo ar e pelo contato com secreções de pessoas infectadas. Entre os sintomas, estão febre alta e manchas avermelhadas pelo corpo, podendo causar sérias complicações como cegueira, encefalite, diarreia severa, infecções de ouvido e pneumonia. (Com informações da Agência Brasil)