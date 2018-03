Sarau de botequim

“O tempo passa depressa porque nos distraímos de sua passagem, temerosos de perceber que somos nós que passamos”. Hélio Pellegrino Estava eu posto...

Compartilhe em suas redes sociais!

“O tempo passa depressa porque

nos distraímos de sua passagem,

temerosos de perceber que somos

nós que passamos”.

Hélio Pellegrino

Estava eu posto em sossego, dos anos de vida que me restam colhendo o doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito — obrigado, Luizinho Camões! —, eis que subitamente, e não mais que de repente, comecei a declamar em alta voz o poema A Orgulhosa, de Trasíbulo Ferraz.

Minha insólita performance levou ao desespero a única pessoa que consegue conviver comigo, qual seja, minha doce companheira. “Liga para o Sayão, liga para o Sayão”, gritou ela à nossa assistente para assuntos domésticos previsíveis ou aleatórios.

Alheio ao ataque de pânico que dela se apossou, continuei a recitar, alto e bom som, os versos do trovador baiano. É bom que se diga, a recitar como nos velhos tempos:

“Deixa-te disso, criança./ Deixa-te de orgulho, sossega:/ Olha que o mundo é um oceano/ Por onde o acaso navega./ Hoje ostentas nas salas/ As tuas pomposas galas,/ Os teus brasões de rainha./ Amanhã, talvez, quem sabe?!/ Esse teu orgulho se acabe,/ Seja-te a sorte mesquinha.

Ainda há pouco pedi-te…/ Pedi-te para valsar…/ Disseste: és plebeu, és pobre,/ Não me quiseste aceitar!/ No entretanto ignoras/ Que aquele a quem tanto adoras,/ Que te conquista e seduz,/ Embora seja da nata/ É plena figura chata,/ É um fósforo que não dá luz!”

Não vou transcrever aqui as cinco décimas restantes de A Orgulhosa; tal empreitada fica para a próxima encarnação, se é que tal processo do bate-e-volta de espíritos existe mesmo.

Por ora, e apenas a título de curiosidade, observo que a autoria de A Orgulhosa tem sido, amiúde errônea e equivocadamente, atribuída a Castro Alves e, por Febo, até a Gonçalves Dias. Tal-qualmente devemos dar a César o que é de César, devemos dar a Trasíbulo o que é de Trasíbulo.

Há duas versões para a história de A Orgulhosa. Ambas têm pontos em comum; essas convergências contam que Trasíbulo, ao tirar uma jovem para dançar, recebeu um “não” dela. Na gíria dos velhos tempos, “levou tábua” da moça.

Chateado com a recusa, compôs de improviso, e na frente da insensível dama, os versos que seriam repetidos nas noitadas de minimamente duas gerações de boêmios. Nos saraus de botequim, como bem descreveu Herivelto Martins, “havia sempre alguém pagando um trago pelo simples direito de falar”.

Direito de falar significa direito de pedir, motivo pelo qual alguém dizer “agora declama aquela do Castro Alves quando ele levou tábua num baile” era tão comum quanto pedir mais uma cerveja ao garçom. Ninguém sabia que o autor de Navio Negreiro não tinha nada com o peixe, mas o fato não impedia o desfile da Orgulhosa entre as mesas envolvidas pela fumaça.

Outra poesia muito declamada no tempo dos bronzes e cristais era Poema dos Teus Cabelos Loiros de JG de Araújo Jorge, possivelmente o poeta mais combatido, malhado e esquartejado pela intelligentsia cabocla que cagou regras durante muito tempo neste país tropical. Para desgosto de quem desgostava, JG de Araújo Jorge vendia carradas de livros.

Uma pequena mostra do Poema dos Teus Cabelos Loiros, do acreano José Guilherme de Araújo Jorge:

“Cabelos dourados, ondeados, alados,/ Que tecem coroas, com fios de sóis…/ Às vezes, pintados, cortados, trançados;/ Às vezes, em cachos, anéis, caracóis…

Cabelos que as jóias constelam, estrelam,/ Com flavos rebrilhos de céus tropicais…/ Cabelos que trazem mais ouro nos cachos,/ Que os régios penachos dos fulvos trigais”.

O tempo, crianças, passa depressa porque nos distraímos de sua passagem, temerosos de perceber que somos nós que passamos.

Bom dia!