São Leopoldo Mandic vai comandar a Faculdade de Medicina em Araras

A Faculdade São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, foi classificada em 1º lugar no processo seletivo do MEC (Ministério da Educação) para implantar o curso de Medicina em Araras. A divulgação do resultado da seleção foi feita pelo MEC no Diário Oficial da União nesta terça-feira (27).

Araras é uma das 39 cidades brasileiras que participava desde 2014 do processo de seleção do MEC para a implantação de uma Faculdade de Medicina particular.

A Tribuna vem acompanhando todo o processo e informou que o MEC divulgaria nesta terça-feira (27) os vencedores do certame. Veja mais detalhes na edição impressa da Tribuna de quinta-feira (29).