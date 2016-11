São Benedito vence o Grena e é tricampeão do Futebol Master de Araras

Pela terceira vez seguida, o EC São Benedito sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master, que nesta 3ª edição homenageou o ex-jogador amador...

Pela terceira vez seguida, o EC São Benedito sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master, que nesta 3ª edição homenageou o ex-jogador amador José Eduardo Marques, conhecido como Kiko, falecido em 2015.

O time venceu o Grena/Butantan FC por 3 a 1, no último domingo (6), no Estádio Municipal Joel Fachini. Os gols do tricampeão Master foram marcados por Odair Esídio (2) e Sergio Antonio Selim. José Simplício descontou para o Grena.

A Secretaria Municipal de Esporte também premiou individualmente atletas, times e comissão técnica. O troféu disciplina ficou com o Aliança; já o de artilheiro do torneio foi para Sergio Antonio Selim, do São Benedito, com 7 gols. Ademilson Antonio Santos (Grena/Butantan) e Odair Esídio anotaram 6 gols cada.

O melhor jogador foi Odair Esídio, do tricampeão São Benedito, e o melhor treinador, Marcelo Brito, também do São Benedito. O título de defesa menos vazada também ficou para o São Benedito, com apenas 4 gols no campeonato.

Para chegar na final, o São Benedito eliminou o Aliança na semifinal, enquanto o Grena/Butantan venceu o Sayão FC.

Esse campeonato contou com vários ex-jogadores profissionais, conhecidos do torcedor ararense. No próprio São Benedito atuaram Du Salomão, que atuou em vários clubes do Brasil e do exterior, e a dupla Odair e Miranda, ambos destaques do União São João no acesso de 1987.

Iniciado no mês de setembro, o Campeonato de Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) contou com a participação de 10 times: São Benedito, Grena/Butantan, Amigos, Calixto Gás e Água, Sayão, Sayão “B”, AE São João, União da Vila, Bella Vista e Corona.

Participam do campeonato jogadores nascidos em 1971 ou que iriam completar 45 anos neste ano. A exceção da idade limite é dos goleiros, que puderam jogar com 40 anos, ou seja, nascidos em 1976.