São Benedito e Bela Vista decidem título do Futebol Master no domingo

Na manhã deste domingo (27) acontece a final do Campeonato de Futebol Master (para jogadores a partir de 45 anos) de Araras. A decisão será entre o E.C. São Benedito e o Bela Vista F.C., a partir das 10h, no Estádio Municipal Joel Fachini (conhecido como o Estádio do Comercial F.C., próximo ao Hospital São Luiz).

Um pouco antes acontece a disputa pelo 3º lugar. Brigam pela terceira colocação as agremiações do Sayão Futebol Clube e Aliança Futebol Clube. O jogo que vale o terceiro lugar acontece no mesmo local, às 8h15.

No final de semana passado foram realizadas as semifinais do campeonato, também no Estádio Joel Fachini. Para chegar à final o São Benedito venceu a equipe do Aliança F.C. Por 5 a 0. Na outra semifinal o Bela Vista E.C. venceu o Sayão F.C. Pelo placar mínimo: 1 a 0.

O campeonato teve a participação de oito equipes. As quatro melhores classificadas disputaram as semifinais do torneio.

O secretário de Esporte de Araras, Douglas Marcucci, chegou a convidar os ararenses para assistirem a final; a entrada é franca. “Gostaria de convidar a todos para prestigiarem essas duas disputas que marcam o fim de um grande campeonato”, cita Douglas.

Campeonato de Futebol Master – 2017

Domingo (27 de agosto) – Estádio Joel Fachini / Campo do Comercial F.C.

• 8h15: Disputa pelo 3º lugar: Sayão F.C. x Aliança F.C.

• 10h: Final: E.C. São Benedito x Bela Vista E.C.