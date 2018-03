Santa Casa vai eleger provedor em momento decisivo

Mantenedora do Hospital São Luiz elege dia 20 provedor cuja gestão pode obter melhora orçamentária, devido a acordo envolvendo dívida milionária A Irmandade de...

A Irmandade de Misericórdia de Araras, mantenedora da Santa Casa, o Hospital São Luiz, vai eleger na semana que vem seu provedor para o próximo biênio, e o pleito acontece num momento decisivo e até histórico para a entidade: pela primeira vez, em anos, o provedor terá chances de administrar um período que poderá significar o início de uma importante recuperação da saúde orçamentária da instituição.

A eleição foi convocada para o próximo dia 20, com primeira chamada para votação às 7h, com quórum de maioria simples e às 8h, em segunda chamada com o quórum constatado. Serão eleitos provedor, secretário, tesoureiro e responsável jurídico e a tendência, se não houver nenhuma surpresa, é de que seja mantida a tradição de chapa única.

Tribuna apurou que é possível que haja consenso para a reeleição do atual provedor – o empresário Fernando De La Puente Fernandes, cuja gestão estaria sendo bastante elogiada pelos irmãos.

“Mas ele anda dizendo que não quer. É um gestor muito eficiente, correto e dedicado. Mas tem também sua empresa, passando por um momento de grande demanda. Espero que ele consiga conciliar pois seu trabalho tem total condições de ter continuidade”, disse um dos irmãos mais próximos do comando da Irmandade, pedindo para ter o nove preservado.

Acordo sobre dívida antiga

O mesmo irmão diz que também é consenso entre vários pares da instituição de que o provedor a ser eleito dia 20 assumirá com boas condições de iniciar uma virada, para melhor, na saúde financeira do Hospital São Luiz.

É que a Irmandade, capitaneada pelo atual provedor, conseguiu recentemente celebrar um acordo com a fonoaudióloga Maria Christina Denardi, que ganhou na Justiça direito a uma indenização milionária por ter sido contaminada com o vírus HIV (causador da Aids – Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida) em transfusão realizada na instituição, há mais de 20 anos.

O processo se arrastou com sucessivas vitórias de Maria Christina, culminando até mesmo com o leilão do próprio prédio da Santa Casa. Ela própria acabou arrematando o prédio, mas o procedimento foi anulado posteriormente.

O direito líquido e certo da fonoaudióloga persistiu intacto e o caso acabou sendo alvo de uma acordo no qual a Santa Casa repassou a ela alguns imóveis, uma quantia em dinheiro à vista e assumiu parcelas mensais com prazo para liquidação total do saldo do débito. “Isso faz com que seja drasticamente reduzido aquele déficit milionário do balanço. Coisa que já foi em torno de R$ 12 milhões. Reduzindo isso, melhora sensivelmente o perfil orçamentário da Santa Casa”, opina o irmão ouvido pela reportagem.

Segundo ele, a ANS (Agência Nacional de Saúde) teria feito várias interpelações à Santa Casa, devido aos números que seu balanço vinha apresentando havia anos, por conta dessa dívida. “Agora, até mesmo para conseguir recursos públicos para o hospital deve ficar menos difícil”, afirma o irmão.

Vale ressaltar que a Santa Casa enfrenta grave situação financeira, com sucessivos episódios de grande dificuldade até mesmo para pagar salários, tendo inclusive ameaças recentes de greve de funcionários.

Até o fechamento desta edição, conforme apurou a reportagem, irmãos mais ativos nas discussões sobre a gestão da Irmandade ainda articulavam uma reunião para definir a chapa – ou as chapas – para a eleição da próxima semana.

Maria Christina comenta o acordo

Procurada ontem via mensagem de texto, Maria Christina, que vive na Bahia há alguns anos, comentou o acordo celebrado com a Santa Casa.

“Era a única saída para a Irmandade não ter seu descredenciamento junto a ANS. Foram longos e exaustivos anos no Judiciário, mas graças à abençoada gestão do Fernando (De La Puente) Fernandes, pudemos compor um acordo final que não inviabiliza os serviços da Santa Casa”, disse ela.

O provedor da Santa Casa não foi procurado para comentar o assunto.