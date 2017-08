Santa Casa faz acordo para pagar indenização à paciente

A Santa Casa de Misericórdia de Araras assinou um acordo para pagar indenização de cerca de R$ 10 milhões à paciente Maria Cristina Denardi,...

A Santa Casa de Misericórdia de Araras assinou um acordo para pagar indenização de cerca de R$ 10 milhões à paciente Maria Cristina Denardi, autora da ação judicial que culminou no leilão do imóvel do Hospital São Luiz. A indenização será paga em 50 parcelas e uma entrada já paga de R$ 1,8 milhão que foi emprestado/antecipado pela Prefeitura e aprovado pela Câmara em maio deste ano.

O acordo põe fim em um dos maiores imbróglios judiciais envolvendo a Santa Casa e que acabou em uma decisão da justiça de leiloar o imóvel do hospital para pagar uma indenização a Maria Cristina, que ingressou com a ação em 1998 pedindo danos morais, porque teria sido contaminada pelo vírus HIV (causador da Aids) durante uma transfusão de sangue realizada no hospital em 1986.

O desfecho extingue a ação de arrematação do imóvel leiloado em 2010 e que estava suspensa desde 2012, quando a Santa Casa conseguiu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impedir a emissão da Carta de Arrematação do prédio.

Também acaba com a penhora, determinada pela justiça, de 5% dos créditos recebidos pela Santa Casa pelo convênio mensal do São Luiz para pagamento da indenização da paciente.

“Houve na primeira quinzena de maio uma composição entre as partes e agora acaba definitivamente com a possibilidade ela arrematar o imóvel. É um marco histórico deste que é o maior imbróglio da Santa Casa, ainda que pese os direitos da paciente. Agora podemos nos dedicar a papel social da instituição. Se as partes tivessem entrado em acordo antes teria evitado muitos transtornos”, explicou o advogado e membro da irmandade, Maurício Marangoni.

O acordo fechado também possibilitou a redução significativa do valor a ser pago para a autora da ação. O valor a ser pago corresponde a cerca de 30% do total da dívida de cerca de R$ 10 milhões. “Depois de muita negociação entre as partes, intervenção do Ministério Público e, claro, boa vontade da autora da ação foi possível o desfecho positivo”, finalizou Marangoni.

Este acordo apenas não extingue o pagamento da pensão vitalícia que a instituição vem pagando atualmente à autora da ação de 20 salários mínimos mensais a que tem direito (sem os lucros cessantes).

Detalhes do empréstimo

Os vereadores aprovaram por unanimidade, em sessão extraordinária o projeto de lei enviado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para a Prefeitura adiantar R$ 1,8 milhão à Santa Casa.

O dinheiro repassado pela Prefeitura foi uma espécie de empréstimo sem juros. A medida em que os meses forem passando, a Prefeitura continuará com os repasses de rotina à Santa Casa, mas descontando desses repasses parcelas dos valores adiantados agora. Hoje a Prefeitura já repassa à Santa Casa verbas em diversos convênios. Os repasses municipais mensais à Santa Casa passam da casa dos R$ 800 mil mensais. O próprio pronto-socorro da instituição foi totalmente reformado e refeito com verbas dos governos estadual e municipal. Hoje a manutenção desse serviço também fica a cargo da Prefeitura.

A Santa Casa restituirá o valor em até 12 parcelas iguais, sucessivas e mensais de R$ 150 mil; elas não serão diretamente ‘pagas’, e sim abatidas dos repasses mensais previstos no convênio entre a entidade e o Município.

O valor de R$ 1,8 milhão corresponde a verba de “Recursos Próprios” da administração municipal. São considerados baixos os riscos da Prefeitura não receber a devolução, já que as parcelas deverão ser abatidas dos repasses mensais previstos no convênio.

Caso o convênio não tenha sua vigência prorrogada e até seu vencimento não tenha ocorrido a restituição integral do valor mencionado, o Executivo deverá reter o montante correspondente ao saldo remanescente no ato do pagamento da última parcela prevista para evitar o risco de não receber. (RP)