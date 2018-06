Santa Casa chega a atender 52% além de contrato com SUS

Ambulatório de alta complexidade lidera atendimentos excedentes, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde e do próprio hospital A Santa Casa de Misericórdia...

A Santa Casa de Misericórdia vem realizando atendimentos até 52% além do que é contratualizado e pago pelo SUS (Sistema Único de Saúde). E os atendimentos ambulatoriais alta complexidade lideram o contingente excedente, conforme demonstram dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, em audiência pública realizada no dia 5 deste mês, e também de acordo com números informados pelo próprio hospital. Se forem consideradas as quimioterapias, a instituição tem ultrapassado ainda mais aquilo pelo qual é paga.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde cobrem o primeiro quadrimestre de 2018. Já os da Santa Casa, informados por solicitação da Tribuna, abrangem períodos anteriores – de setembro de 2016 a dezembro de 2017. Isso porque as datas de virada de exercício, para a contratualização entre a Santa Casa e o SUS diferem dos intervalos em que a Prefeitura, por lei, tem que realizar as audiências.

Os relatórios não especificam detalhadamente os atendimentos, definindo-os apenas como média e alta complexidade. Mas como exemplos de atendimento ambulatorial de média complexidade, tem-se um exame de ultrassom, um procedimento ortopédico, entre outros. Já entre os atendimentos ambulatoriais de alta complexidade, são bastante comuns os exames de tomografia, ou um cateterismo.

Nos dois níveis de complexidade, os atendimentos ambulatoriais são aqueles em que o paciente não está internado – ele dá entrada no hospital precisando daquele tipo de exame ou procedimento.

Os números de internações de média e alta complexidade são contabilizados separadamente. Neles também aparecem registros de internações bem além do que está previsto na contratualização SUS.

Todos os números entram nas contas do município para efeito de prestação de contas, uma vez que é a Prefeitura que recebe os recursos do SUS e os repassa às instituições conveniadas, como é o caso da Santa Casa.

Números

De setembro de 2016 a setembro de 2017, a Santa Casa registra 301.700 atendimentos ambulatoriais de média complexidade. O pactuado anual com o SUS cobria 260.628 atendimentos. Ou seja, a Santa Casa atendeu 15,76% além do contratado.

No mesmo período, os atendimentos ambulatoriais de alta complexidade foram 2712, ante a uma contratualização de 2232. Isto é, a Santa Casa ultrapassou em 21,51% aquilo que efetivamente o SUS pagou.

As internações, entre setembro de 2016 e setembro de 2017, foram 5181 de média e 796 de alta complexidade. Respectivamente, 2,55% e 20,61% além do que havia sido fixado em contrato.

A mesma tendência se mantém no restante de 2017 – de outubro a dezembro, com destaque para os atendimentos ambulatoriais de alta complexidade que, naquele período, segundo dados da Santa Casa, chegaram a 732, enquanto apenas 483 haviam sido contratados com o SUS. A diferença bateu nos 52

Agora, em relação aos dados informados pela Prefeitura referentes ao primeiro quadrimestre de 2018 (janeiro a abril), as internações de média complexidade foram 1707, ante 1680 contratualizadas (excedente de 1,41%), as de alta complexidade foram 222, ante 224 contratualizadas (déficit de 0,89%).

Nos atendimentos ambulatoriais, os de média complexidade foram 100.310, enquanto haviam sido contratualizados 88.868, com excedente, portanto, de 15,47%. Os de alta complexidade foram 1.116, mas o contrato previa apenas 736. Nesse item a Santa Casa atendeu 51,63% além do contratado.

Em um tipo de atendimento que é contabilizado separadamente, a quimioterapia, há superávit em todos os dados informados, com destaque para setembro de 2016 a setembro de 2017, quando a contratualização previa 483 atendimentos, mas foram realizadas 1178, ou seja, houve um excedente de nada menos do que 244%.

Profunda crise financeira

Esses números corroboram o discurso da provedoria da Irmandade de Misericórdia de Araras, mantenedora da Santa Casa, de que a entidade vem registrando déficits sucessivos em relação aos recursos repassados pelo SUS e aquilo que a instituição entrega para a população.

No mês passado, o provedor Fernando De La Puente Fernandes, que está no cargo por força de prorrogação de mandato decidida pela Irmandade diante da dificuldade de conseguir um sucessor, e devido à penúria financeira, disse que chegou a solicitar, oficialmente, à Prefeitura, um aporte extra de recursos de R$ 3 milhões, em caráter emergencial, apontando, ainda, um déficit total de R$ 15 milhões. O pedido ainda tramita no município.

Esta semana, diante dos números da audiência pública e os que o hospital informou, Fernandes disse que “A Santa Casa exerce filantropia além de sua capacidade para suprir o déficit SUS e manter o atendimento à população”. Ele acrescentou ainda que aproximadamente R$ 7 milhões conseguidos como superávit com os atendimentos privados, são usados para cobrir esse déficit. “São recursos que poderiam ser aplicados em tecnologia, reformas e ampliações, e no equilíbrio do fluxo de caixa da entidade, que se vê obrigada a aumentar seu endividamento bancário, ano a ano, quadro agravado também pela falta de reajuste da tabela SUS”.