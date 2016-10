Saneamento básico

Araras sempre se orgulhou da oferta de quase 100% de infra-estrutura para toda a cidade – asfalto, água encanada, esgoto coletado – e pela...

Araras sempre se orgulhou da oferta de quase 100% de infra-estrutura para toda a cidade – asfalto, água encanada, esgoto coletado – e pela ausência de favelas – não há nenhum bairro na cidade com moradias em condições precárias e com riscos estruturais.

Mas para manter o município em boas condições estruturais, não basta apenas construir. É preciso manutenção adequada em todos os setores. Quando a implantação da infra-estrutura é de baixa qualidade, ela se deteriora com frequência – exemplo da pavimentação das ruas e avenidas que no curto espaço de tempo necessitam ser recapeadas. O mesmo acontece com as instalações de água e esgoto.

No momento, a oferta de água de Araras pode ser classificada como razoável. A cidade é abastecida por três represas (Hermínio Ometto, João Ometto Sobrinho e Tambory), e ainda complementada com a captação do Rio Mogi Guaçu. Nada extraordinário, mas é suficiente por enquanto. E merece novos estudos para complementar a atual estrutura, o quanto antes – está na memória de todo cidadão a recente crise hídrica que nos assolou em 2014 e 2015.

Depois de coletada, a água recebe um tratamento de boa qualidade e é distribuída para todas as residências do município. O agravante acontece com o grande volume de água perdido nos canos de distribuição, elevando o custo em virtude do desperdício. O problema é velho e conhecido por todos os governantes que já passaram pela Prefeitura ou pelo Saema: a rede de distribuição está deteriorada, principalmente na região central. A solução só virá com um alto investimento na troca da tubulação, problema arrastado pelas últimas administrações.

O esgoto na cidade é outra pendência, também com suas particularidades. Apesar do serviço de coleta ser eficiente em sua abrangência, a destinação é muito precária. O principal problema é que não tratamos o esgoto como deveríamos antes de despejá-lo no Rio Mogi Guaçu. É até uma ironia: coletamos água do Rio Mogi, tratamos, consumimos e despejamos nosso esgoto sem tratamento no mesmo Rio Mogi, de onde coletamos o precioso líquido para consumo…

A cidade também não faz a coleta do esgoto corretamente, pois temos alguns pontos críticos nesta área. O caderno Tribuna no Bairro da semana passada relatou uma grave situação, na parte baixa do Jardim São João, envolvendo algumas residências às margens do Córrego da Mariquinha – ele tem o leito entre o São João e o Santa Rosa, e deságua no Ribeirão das Araras, em frente à Delegacia Municipal.

Como herança da falta de planejamento urbano, o esgoto de alguns daqueles imóveis é despejado diretamente no córrego, afluente do Ribeirão das Araras. É esgoto bruto despejado a céu aberto no ribeirão que corta a região central da cidade, poluindo e expondo a população ao mau cheiro e a riscos sanitários. Problema pendente a ser resolvido, e que requer atenção e ação da administração pública. Basta construir um coletor abaixo do leito do rio.

Em resumo: Araras tem, ao mesmo tempo, uma urbanização estruturada, mas peca em algumas áreas do saneamento básico. É preciso, portanto, planejar e executar os serviços necessários, caso contrário, novas deficiências estruturais poderão surgir, agravando ainda mais os problemas a cada dia que passa.