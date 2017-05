Sandra de Andrade

A modelo desta semana é a mãe vencedora do concurso Minha Mãe É Uma Gata, promovido pela Tribuna. Ela merecidamente estampa e arrasa...

A modelo desta semana é a mãe vencedora do concurso Minha Mãe É Uma Gata, promovido pela Tribuna. Ela merecidamente estampa e arrasa nesta capa especial que homenageia todas as mães ararenses. O look é da loja Anellô. O cabelo é de Rogério Lacerda e make up de Daniel Lacerda, profissionais do salão Yellow Cabelo e Estética. Produção de Rebeca Petrucci. Click da Sete Chaves Fotografia.