Samu promove evento para alertar sobre número de mortes por trauma

O Samu Regional de Araras (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) quer chamar a atenção da população para o número e a prevenção de mortes causadas por trauma em Araras. O evento, que será no dia 10 de maio, no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo, às 19h30, recebe o nome Maio Amarelo – “Trauma” a Morte que Pode ser Evitada.

O evento traz uma programação de palestras sobre “A Epidemiologia do Trauma e Os números de Araras”, “Quais os Cuidados para Reduzir o Risco em Caso de Acidentes?”, “Alcoolemia e Direção de Veículos sob a Fiscalização da Lei Seca”; e “Os Aplicativos Emergência APP” – isso porque nesta mesma noite será também assinado o Termo de Cooperação do Aplicativo Smart 192 com o Samu local.

Para fechar a programação de palestras também será realizado um simulado de múltiplas vítimas em frente ao teatro, às 21h30.

Podem participar do evento todos os interessados, desde que sejam maior de 14 anos. As inscrições serão feitas no dia do evento mediante disponibilidade de vagas à partir das 19h, ou diretamente no Samu de Araras pelo e-mail: samu@araras.sp.gov.br.

Maio Amarelo – “Trauma” a Morte que Pode ser Evitada é uma realização do Samu Regional Araras, Corpo de Bombeiros do estado de São paulo, Policia Militar do Estado de São Paulo e Secretaria de Segurança de Araras.

Programação de palestras

Dia: 10/05

Horário: 19h30

• “A epidemiologia do trauma, quais são os números de Araras?”

Palestrante: Tenente Alexandre José Rovay – Comandante do Posto do Corpo de Bombeiros de Araras

• “Quais os cuidados para reduzir o risco em caso de acidente?”

Palestrante: Dr. Agnaldo Piscopo – diretor do Samu Regional Araras

• “Alcoolemia e direção de veículos sob a fiscalização da Lei Seca”

Palestrante: Capitão PM – Helington Ilgges da Silva – comandante da Companhia PM em Araras

• “Os aplicativos EmergênciaAPP: como a tecnologia está ajudando a salvar vidas”

Palestrante: Adriana Malet Touge

*Simulado de múltiplas vitimas

Horário: 21h30

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo