Samu arrecada garrafas para fazer bonecos de treinamento

O Samu de Araras (Serviço Móvel de Urgência) vai ministrar um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar para até 4 mil pessoas, no dia 17 de setembro no Sayão Futebol Clube. Para o treinamento será necessária a confecção de 500 bonecos, utilizados para a demonstração das manobras, por isso a unidade está arrecadando garrafas descartáveis (PETs) de 2 litros e 2,5 litros de qualquer tipo de produto (com exceção de produtos de limpeza). A doação pode ser feita diretamente no local, em qualquer horário (24 horas).

O objetivo do treinamento é habilitar pelo menos 4 mil pessoas para realização da massagem cardíaca que ajuda a salvar vidas, e os bonecos feitos de garrafas descartáveis são a principal ferramenta do treinamento de ressuscitação cardiopulmonar, já que eles são utilizados para demonstrar como fazer as manobras. Para confeccionar estes bonecos são utilizados também bolinhas de isopor, jornal e espuma granulada. Itens que o Samu está pedindo como doação para a população. Quem quiser doar basta levar os produtos diretamente no Samu (ao lado do Corpo de Bombeiros), na Avenida Dona Renata.

A garrafa PET tampada tem a pressão igual à do tórax humano e por isso ela é colocada dentro de uma camiseta usada com as extremidades grampeadas e preenchida com vários tipos de resíduos como flocos de isopor ou jornal. As garrafas de Coca-Cola são as mais parecidas com o tórax humano e por isso são as melhores, mas pode ser qualquer garrafa.

“Precisamos fazer vários bonecos e temos que enchê-los, por isso precisamos que a população colabore. Pode ser garrafa de qualquer tipo, seja refrigerante, suco e etc e é só a pessoa trazer no Samu. Pode ser em qualquer horário, tanto de dia quanto a noite”, explicou Marili Souza, enfermeira coordenadora do Samu.

Alunos de escolas da cidade também vão participar do treinamento e eles estão ajudando na confecção de bonecos. Segundo Marili, ela está indo nas escolas para ensinar como fazer os bonecos.

“Eu vou à escola e ensino o professor de educação artística e ele ensina os alunos”, emendou.

O curso

O curso será ministrado por instrutores do Samu, será gratuito e acontece das 8h às 17h no Sayão. Os participantes serão dividido por grupos de 500 a 1 mil pessoas (com 10 instrutores) e vários horários: 1º grupo – das 8h30 à 10h, 2º grupo – 10h30 às 12h, 3º grupo – das 13h às 15h e 4º grupo – das 15h30 às 17h.

As inscrições serão feitas no local a partir das 7h com a Distribuição das equipes nos lugares e podem participar pessoas a partir dos 12 anos e não te limite de idade.

O treinamento segue as diretrizes internacionais relacionadas ao preparo de pessoas leigas ou profissionais da saúde para o reconhecimento e atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Ensina a pessoa como atuar desde o momento que uma pessoa tem um colapso súbito até a chegada dos profissionais de saúde.

O curso oferece: o reconhecimento da parada cardiorespiratória, bordagem e prática da sequência de atendimento, treinamento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), manuseio e utilização do desfibrilador externo automático.

O curso tem a supervisão do médico intensivista, cardiologista, coordenador do Samu de Araras e Diretor do Centro de Treinamento e Emergências da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Agnaldo Piscopo. Ele também é o idealizador e inventor do boneco de garrafas PETs – uma alternativa muito mais barata do que os manequins de treinamento industrializados.