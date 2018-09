Samba de Gaveta anima evento beneficente em Araras

Samba de Gaveta, o grupo de samba mais animado de Campinas, está ganhando fama no interior paulista. A banda está de malas prontas...

Samba de Gaveta, o grupo de samba mais animado de Campinas, está ganhando fama no interior paulista. A banda está de malas prontas para pegar estrada e participar de eventos fora da cidade no final de semana.

No domingo (9), estará em Araras na 4ª Feijuca Somos Noel, na Associação Atlética Ararense. Um evento com finalidades filantrópicas, de muita tradição na cidade.

“A nossa ideia é levar mesmo o Samba de Gaveta para os mais diversos públicos e estamos muito contentes com os convites que temos recebido”, afirma o pandeirista Sinézio Shina.

Benito di Paula, Demônios da Garoa, Originais do Samba, Toquinho, Tim Maia, Beth Carvalho, entre muitos outros nomes de peso, além de surpresas agradáveis como jingles de comerciais antigos, compõem o repertório do grupo, que não deixa ninguém ficar parado. Tudo isso pincelado por causos, histórias das músicas, de seus intérpretes e compositores o que conecta o público com a banda, que vem ganhando novos fãs a cada apresentação.

Quem faz o samba

Formado por cinco músicos com anos de estrada, o Samba de Gaveta é uma feliz união entre amigos amantes da boa música. O grupo é formado por Sinézio Shina no pandeiro; Ronei Carnier, no violão de seis cordas; Dino Palma, no cavaquinho; Pedro Piezzone, no violão de 7 cordas e Adilson Pontin, na percussão.

Serviço

Domingo, dia 9, das 12h às 16h, na 4ª Feijuca Somos Noel, na Associação Atlética Ararense (R. Narcizo Franzini, s/n, Centro, Araras). R$ 40,00 (por pessoa).

mais informações, vídeos e fotos: www.sambadegaveta.com.br